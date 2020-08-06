世界視線：華府反華無底線　貿協存廢惹關注

中美簽署首階段貿易協議，至今接近半年，有報道指，兩國已同意本月中就中方遵守首階段協議的情況，進行高級別會談，雙方代表將通過視像會議形式，進行對話。與此同時，有報道引述白宮內部人士稱，特朗普團隊內有意見認為，華府應推翻跟中國簽訂的貿易協議，並以中方失信為由，作為對華強硬的又一理由，為十一月連任造勢。

據新聞網站The Daily Beast報道，包括白宮首席經濟顧問納瓦羅在內的對華鷹派人士，最近正積極游說特朗普，對中美貿易協議推倒重來，認為中方購買美國農產品的進度，遠遠未能滿足美方要求。

眾所周知，中美貿易協議是特氏最引以為傲的施政成果，前白宮國家安全顧問博爾頓在書中爆料，特氏為了達成貿易協議，無所不用其極，甚至毫無原則可言，包括一度取消對中興和華為的禁售令，以求達成協議。

當然，特氏一旦真的打倒昨日的我，也是經過政治計算的選舉考量，認為繼續貿易協議，已無助提升其連任機會，倒不如指摘中方失信，增加美國反華的合理性。美國欲撕毀與中國的貿易協議，並非無迹可尋。納瓦羅早前接受媒體專訪時，直指中美貿易協議已經結束，一度引發股市大震盪，儘管特朗普和白宮首席經濟顧問庫德洛出面撲火，但也似乎印證了白宮內部在中美貿易協議的存廢問題，確實存在路線分歧，兩派人馬正在爭取特朗普的支持。

問題是，特朗普推翻協議，卻可能自暴其短。貿易戰打了這麼久，企業及農民為此付出不少代價，重新訂定對美國更有利的貿易框架，更是沒有半點影兒，特氏經常取笑奧巴馬及布殊政府經常被中國「佔便宜」，到他自己上場，結果卻只有更糟。正如華府單方面退出伊朗核協議，未能簽署條款更「辣」的新協議；繞過六方會談，自己直接跟北韓領袖金正恩談判，結果卻令平壤在發展核武的路上愈行愈遠。特氏的顢頇無能，路人皆見，絕不是憑藉中美貿易協議搞政治把戲，可以蒙混過關。