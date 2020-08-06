正論：藏污納垢鼠患多　街市爆疫恐成禍

儘管本港新冠肺炎單日確診個案回落至雙位數，但仍遠遠談不上疫情受控，特別是多個街市皆驚現群組染疫，專家憂慮成為武漢華南海鮮市場和北京新發地市場翻版，顯然不是杞人憂天。惟港府至今仍無意加強所有街市防疫，街市鼠患嚴重更是怵目驚心，一旦新冠病毒與大鼠戊肝兩疫夾擊甚至變種，本已脆弱的醫療體系勢必崩潰，香港勢必一命嗚呼！

一波未平一波又起。本港疫情看似有所回落，惟多個街市又告爆疫。食環署轄下的紅磡及土瓜灣街市起碼有十多宗確診，至少涉及六個魚販，兩個街市昨日起關閉兩日清洗。紅磡街市早前另有十名乾貨檔、凍肉檔檔販及清潔工等街市員工中招；而錄得三宗或以上個案的街市亦至少有十一個，包括深水埗北河街街市有十七宗個案，黃大仙大成街街市有十宗，觀塘瑞和街街市有九宗，街市淪為爆疫重災區已是不爭的事實。

最令人憂慮的是，目前還未知街市確診者的感染源頭，港大專家袁國勇估計，較大可能性是魚檔檔販下午休息時與其他檔販「啤一啤」及食飯，沒有戴口罩下互相傳染。其他途徑包括有病人在街市吐口水，然後經老鼠傳播，或染病的人經手部觸摸食材播毒。誠然，病毒傳播途徑多樣，但本港鼠患嚴重而街市衞生欠佳，肯定在一定程度上起了加速病毒擴散的效果。

這樣說並非無的放矢。食環署上月曾為三十多個公眾街市進行所謂的深層清潔消毒，包括多個爆疫街市，惟多區區議員均異口同聲指出，清洗本來已是馬馬虎虎，包括魚檔在內的檔攤又拉了閘，清潔工人只能清潔公眾地方，未夠徹底；最恐怖的是，清洗街市當日赫見大量老鼠竄出，平時老鼠肆虐之嚴重可見一斑。

試想想，街市爆疫加上老鼠為患，一旦帶有新冠病毒的老鼠從街市闖進民居，十傳百、百傳千，後果不堪設想。而帶毒老鼠噬咬街市食材而被顧客接觸，會否令病毒傳開去更是不問可知；加上老鼠排泄物亦有可能播毒，本港街市之藏污納垢，簡直到了令人不寒而慄的地步。

不認不認還須認，香港已淪為全國疫情震央。尤其是街市為市民日常必到之地，一旦淪陷，後果必然是災難性。惟港府至今只呼籲市民減少到街市買餸，斬腳趾避沙蟲，既無意關閉所有街市進行全面消毒，更無意應傳染病專科醫生建議，擴大街市篩檢範圍，必要時關閉街市十四日。甚至乎，連加強滅鼠也是敷衍了事，任由街市老鼠自出自入，整個香港都是老鼠樂園。疑難雜症長爆長有，港府搞衞生馬虎無能絕對是罪魁禍首。

事實上，本港是全球大鼠戊肝首發之地，至今已有十一人染病，儼然成為風土病，最慘的是醫學界至今仍未知大鼠戊肝源頭何在，簡直防不勝防。現在又逢新冠肺炎失控，尤其是兩種病毒皆專攻年老或長期病患者，以目前公營醫療不堪重負觀之，一旦雙疫拍門，感染及死亡人數隨時幾何級倍增。更何況，老鼠本身可傳染多種惡疾，包括漢坦病、鈎端螺旋體病等等，這些病毒遇上新冠肺炎會否變種，誰也說不準，港府豈能掉以輕心？

東方報業集團為民喉舌，是全港第一個傳媒機構大篇幅報道及撰文，提醒港府必須慎防新冠病毒、大鼠戊肝以至流感多疫同時壓境，務必及早做好準備。單是提醒港府搞好衞生、杜絕鼠患，更是不厭其煩、苦口婆心，無非不想香港重複沙士血的教訓。很可惜，言者諄諄，聽者藐藐，港府從來都將忠言當成耳邊風，食環署滅鼠工作長期敷衍塞責，即使新冠肺炎疫情吃緊仍然沒有改進，甚至屢被揭發員工蛇王，足證這個政府草菅人命，已到了無藥可救的程度。

成事不足，敗事有餘。說當局滅鼠敷衍塞責，絕對沒有冤枉，前年引入的新式氣壓滅鼠器一隻老鼠也捉不到，得物無所用，浪費公帑；上個財政年度動用兩億元滅鼠四萬四千多隻，平均每滅一隻老鼠花費逾四千元，惟鼠患指數不跌反升。人們不明白的是，滅鼠並非移山填海的大事，為何港府一直無法做到？大事做不成，小事又做不好，滅鼠多年愈滅愈有，這已不是有姿勢無實際，這是冇心冇肺冇靈魂，從來沒有用心施政，從來沒有以民為本。

在疫情失控復有鼠患肆虐的情況下，港府一味漫不經心，廢官一味笑罵由人，市民則每天都膽戰心驚。無能港府靠不住，市民更要自求多福，提高個人防疫和衞生意識自保。