國際金價、銀價又大漲，國際金融形勢進一步演變。

金價升代表美元跌，美國實際上整個國家已資不抵債，美元怎能不貶呢？

有說美元貶是主動的貶，為了增加出口的競爭力，也減低外資收購美元資產的價值，以此獲利，這都是表面的說法。

美國外貿逆差嚴重，進口很大部分是結構性的依賴，難以減少，貶則帶來進口通脹。美國出口集中於農產品、能源與武器，市場需求特殊，貶值不會提升出口額，結果貶值無助於改善外貿逆差。至於美國的外債，現有的部分在貶值後還本還息的外幣計算是少了，外國投資者損失。但美元貶，也被預期再貶，則外國投資者怎會再購入新債，甚至會把舊債拋售。現時買美國國債的大買家主要只有中國（不知何故，是想討好美國？）。只靠聯邦儲備局購入國債，不過是印刷鈔票，使美元更供過於求，用貶值的美元來填補財政赤字。貶值與近乎零的利率嚇跑外資，美國的通貨膨脹可能會惡化，也要多年調整才可克服。美國的經濟怎會改善？美元貶值的預期只會日甚一日。

金價升幅大於其他貨幣的升值，顯示出金價是對差不多所有貨幣升值，這應該是國際金融一個大轉變的信號。

國內外有討論世界從美元本位制回歸至金本位制，從而約束政府濫發鈔票的金融危機風險。不過，國際經濟規模龐大，金融資產大於實質經濟，全球所有的黃金有限，難以作支付的抵押手段，因此個別政府開始試驗數碼貨幣的可能性。不過，金本位制可稍作修改，與國際貨幣基金組織的SDR（特別提款權）結合，作為各國儲備貨幣來替代美元。SDR是一個多貨幣組合，包括主要的貨幣，比例可以調整。SDR是分配給國際貨幣基金組織的成員，由於是一籃子貨幣形式，減少了匯率升貶的大波動。一國的黃金儲備與SDR的數額便可構成支撐本國貨幣幣值的絕對抵押，貨幣發行依之為據，這便可大大減少美國濫發美元的衝擊，不讓美國的金融困難連累世界。而以黃金和SDR為限，美國濫發美元便即時帶來貶值，也會帶來國外投資者要求以美元回購黃金，一如一九七○年美元與金本位脫鈎前情況。

美國當然反對金本位或任何要求美元抵押的措施，因它是資不抵債，要償還外債，美國便要破產。或如第二次世界大戰後的英國，要把帝國的資產出售，轉身成為「二流國家」。

現在應該是美元大貶的周期開始，且看金價會升至哪個水平，國際經濟怎樣轉變來適應。