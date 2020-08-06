老資格的非裔眾議員劉易斯的「葬禮」頗隆重，各黨派政客都對他讚譽有加。劉易斯的死正趕上老美反種族主義浪潮，最近又大鬧特鬧起來，為了盡快平息，美國政客們特別是「白人政客」們不能不拿劉易斯做文章。因為上個世紀六十年代著名的美國黑人領袖馬丁‧路德‧金發表那篇著名的「美國夢」演說時，劉易斯就在他的身邊。

馬丁‧路德‧金爭取的黑人權益要在「美國夢」中才能實現，而他篤信不疑，且被美國白人社會及統治者吹得無比美好的美國「普世價值」，就是「美國夢」的核心內容，馬丁‧路德‧金的說夢就是在說「美國夢」。

而當時的世界據稱已是「美國世紀」，據說在這個世紀中「美國應當將它的道德理想，對自由和平等的熱愛、獨立的精神以及西方文明的價值帶給整個世界」。馬丁‧路德‧金以黑人領袖的身份呼籲實現「美國夢」，非常符合美國白人主流社會及各式政客、資本集團對他的期許，於是他死後極盡哀榮和影響，連劉易斯也大沾其光也。

不過，與馬丁‧路德‧金當時同樣著名的黑人領袖馬爾科姆‧Ｘ則無情揭露了「美國夢」的虛偽和空渺。他對台下的人群大聲宣告：「不，我不是美國人，絕不。我是兩千兩百萬受到美國壓迫和剝削的黑人中的一員。民主對我們而言不過是虛假的偽面，我是民主的受害者之一。所以，我並不是作為一個美國人、一個愛國者、一個舉着國旗揮舞歡呼的人站在這裏同你們說話，不是的！我代表美國體制的受害者，站在這裏，向你們說話。我是透過受害者的雙眼，來看美國的一切，我看不到任何美國夢，我所看到的，不過是美國的噩夢！」

這樣的不發「美國夢」而又無情揭穿「美國夢」虛假的黑人領袖是不會被美國社會接受的。然而五十多年過去，馬丁‧路德‧金的「美國夢」實現了多少？美國種族歧視引發的暴亂延綿不絕，更可惡的是，老美強推「美國夢」給世界帶來的動盪和禍害，更是不勝枚舉也。