覆巢之下，豈有完卵。滙豐控股上半年業績大幅倒退，列帳基準稅前盈利按年急跌逾六成半至約四十三億美元。其中歐洲區虧損逾三十億美元之巨，中東及北非區亦轉盈為虧，北美區則僅有二千三百萬美元微利。若不是香港區提供近五十一億美元盈利，以及在中國內地賺了約十五億美元，大笨象半年業績勢必全盤見紅。

一直以來，亞洲區特別是香港和內地都是滙控主要盈利貢獻地，如今這種情況愈發明顯，其業績幾乎全靠該地區支撐，甚至以該地區的盈利彌補歐美的虧損。過去有人總是將歐美發達國家形容為天堂，彷彿遍地都是黃金，但事實恰恰相反，從滙控多年來在當地蝕多賺少就知道，歐美從來不是甚麼天堂。尤其是近年美國大搞貿易保護主義，監管手段日益嚴苛，營商風險不斷上升，跨國企業動輒得咎，隨時被發窮惡的美國政府罰到「一頸血」，根本得不償失。試想想，世界各大金融巨企中，哪一家沒有被美國政府罰過巨款？當今發展潛力最大的金融市場始終還是包括香港在內的大中華區，這是大多數跨國金融企業捨不得離開的主要原因，正如魚離不開水。《港區國安法》實施後，反對派不斷散布外資將撤離香港的言論，分明是自欺欺人，如今歐美各有各亂，外資能撤到哪裏？他們願意放棄香港和內地市場嗎？事實勝於雄辯，滙控在逆市中大量增聘中國財富管理人才，積極擴展內地業務，這才是外資真正取態。畢竟，資本主義本質是逐利，哪裏有利可圖就往哪裏去，除非外資不想進入中國龐大市場，否則不會輕易放棄香港。

當然，外資想繼續利用香港進入中國市場，就必須遵守相關法例和規則，而不能像過去那樣首鼠兩端。一方面充當歐美金融和政治工具，一方面在香港和內地撈取好處，這種通吃兩家茶禮的好日子恐怕已經到頭了。