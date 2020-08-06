本欄日前談及香港的教育在暴疫打擊下，這一兩年基本上等於荒廢要報銷， 今天要補充多一句，香港教育制度本身都有病，回歸之後這二十三年，一直都存在很多毛病，校園不似校園，師長不像師長，學生也不當自己是學生。最近有人掟汽油彈及刑毀學校，警方拘捕四人，赫然揭發當中三人懷疑是該校學生以及另外一位是舊生。

該校位於青衣，於五月尾及七月尾先後遭人用伸縮棍及投擲汽油彈破壞，猖狂地將多個石油氣罐放在學校正門，再用白電油樽當火種擲向校門，造成爆炸。警方懷疑這些人希望透過破壞學校，令學生不能回校上課，來回應早前鼓吹「罷工罷課罷市」等訴求。說到底，又是受黑暴迷惑心智的羊群。

到底有多大的仇恨，才會忍心破壞自己的母校呢？在該校讀了多年，竟然一點感情也沒有嗎？從前的年代，把師長當成家長，恭恭敬敬，一日為師，終生為父。可是時移世易，加上香港的教育制度經過冇靈魂政府摧殘，多次聲稱改革，卻愈改愈差，愈改愈偏離傳統的教育意義。

尤其歷任教育首長，把學校視作服務供應商，師長變服務員，學生當成消費者，把老師的角色矮化，可以肆意投訴。學生及家長覺得掌握老師飯碗的生殺大權，試問在課堂上，又怎會聽從師長的訓導呢？課堂秩序已令老師頭痛，而且除了授課，還要兼顧大量課外活動及撰寫報告，可謂百上加斤，心力交瘁。

一竹篙不要打盡一船人，外界批評黃師荼毒學生，必須剷除，然而良師需要受到更多尊重。現在大部分中小學短期內都不會回復正常面授課程，改為網上教學，課外活動亦接近全部取消。在這個空窗期，當成沉澱期，教育局和各校應認真思考未來教育路向，別只是一味想趕進度。