香港的朋友近年時常會為政治立場而分裂，朋友反目，父子互斥，幾十年的老朋友都可以立刻割席，不相往來，一家人同枱食飯，互不理睬。

這些社會分裂很無謂，也沒有必要。最佳類比是宗教信仰，朋友之中，信仰不同宗教的比比皆是，有人信天主教，有人信基督教，有人求神，也有人拜佛，各適其適，和平相處。一般來說，大家互有默契，見面不討論宗教話題，免傷和氣。我見過不少一家人信仰各異，父親沒有信仰，母親拜神自認是佛教徒，子女有信天主教，也有信基督教，大家相聚避開宗教話題，相處愉快。

既然對待宗教信仰可以如此，家人朋友相處何必偏偏拿社會政治事件來爭拗？大家所見所聞各異，反正沒法說服對方，何必各持己見，反面拂袖？我的不少網上朋友群組都開宗明義，不得提政見和宗教話題，違反者會受警告，再犯者群組管理人有權除名，這不失為好辦法。也有人會認為群組一班人言不及義，浪費時間，索性退出。

大家政見各異是平常事，沒有任何不妥當，每個人都有權選擇自己的政治立場。但如因為個人政治立場，違背專業守則，不做好分內工作，甚至傷害別人，便不可饒恕。

在如何處理異見和相反政治立場問題上，香港人是否特別不成熟？最明顯的乖張行為是這一屆區議會，會議十居其九用作通過一些區議會無權管轄無法執行的決議，或者攻擊和侮辱本來出席接受投訴和質詢的政府官員。結果浪費會議和出席官員時間，一事無成，令會議變成某些政治立場的區議員集體宣洩表態之所。

又如那些醫護，因政治立場不惜罷工，置病人的救治於不顧；或者在公立醫院病房內工作間張貼標語，騷擾病人情緒；又或者故意粗暴對待警務人員，拒絕提供適當合理照顧診療，這便是屬於專業失德行為，以政治立場凌駕專業守則。這類違反專業守則行為，傳媒報道不少，也屢見警方投訴，可惜院方縱容醫護，未見公平處理，結果令醫護愈加囂張，損害了廣大市民的權益。

我曾在美國生活，不少朋友都有不同政治立場，每到大選時，不少人都很認真投入，各為其候選人奔走拉票，到選舉結束後生活復歸常態，絕對少見如香港般因政治立場不同，見面恍如仇敵。有些朋友家庭中，父母跟子女支持的政黨和候選人都是互相對壘，投票時各為其黨，投票完畢後，政見放到一邊，生活方面則繼續相處。香港人幾時會學得成熟一點，恰當處理大家的政治分歧，別讓現今這種社會撕裂延續下去。