港鐵大圍站發生駭人聽聞搶劫案，工程師在網上放售廿七萬元名錶，買家約其到該車站交收，到埗後突遭兩蒙面黑衣匪以刀棍施襲，光天化日眾目睽睽下搶走名錶，工師程則血流如注倒坐地上。整個過程遭市民拍下，但見兩匪手法不算純熟，惟出手狠辣。

有關片段在網上瘋傳，筆者當初還以為尋仇，詎料竟是搶劫，猖狂若此，誰能相信這就是自詡安全城市的香港？類似的名錶劫案最近突增，早前天水圍才有一個廿三歲仔遭人伏擊搶走過百萬元名錶，似已成為趨勢；而今次的大圍劫案，遭拍下的疑兇狀甚年輕，為了一隻名錶急欲置人於死地，而且毫不在意犯案地點乃人來人往的鬧市車站，反映這些人財迷心竅，喪心病狂，視人命、法治如無物。

實際上，今年上半年已錄得超過三萬二千宗罪案，較去年同期上升近三成，縱火、刑毀、行劫、詐騙、爆竊統統暴增；別忘記，這是跟去年上半年的比較，去年下半年的反修例黑暴令治安急劇惡化，打砸搶燒、殺人放火、「裝修私了」無日無之，今年上半年不過延續去年下半年的「餘威」罷了。

事實擺在眼前，黑暴是本港由治入亂的分水嶺，安全城市的美名一去不返，取而代之是所謂的「違法達義」，年輕人守法意識薄弱，只要認為是對的，哪怕手段再兇殘也是正義。誰能保證，大圍劫案兩匪向「富人」落手，不是自以為這是幫「社會再分配財富」所致？

別以為這是天荒夜譚，去年在馬鞍山被燒成火人的李伯，他當初不也是以為香港乃法治之區，講幾句不同意見、罵兩句也沒有甚麼大不了嗎？結果如何，有目共睹。香港，在一班反中亂港政客和黑媒天天洗腦和顛倒是非下，早已淪為恐怖城市，這些人毀了整整一代人、毀了得來不易的治安長城，卻依然有部分港人對他們視若神明。特區墮落，由民智未開開始。