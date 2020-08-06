美國總統特朗普為連任而煩惱，很多人卻似乎比他更煩惱，紛紛站在白宮主人角度，設想如此這般的策略。不少人更大膽估計，他會為多留四年，而在南海挑釁中國，開啟戰端。

不喜歡特朗普的人很多，筆者是其中之一，但不能因此而事事以最壞的心腸猜度他。特朗普畢竟是基督徒，是否百分百名實相副，咱不說，但相信仍會有教徒最基本的同情憐憫心，在弄出死傷枕藉的場面之前，他會先停步想一想，細想之下，大多還是會選擇避免造成死亡。

特朗普為人輕言妄談、行事鹵莽，但不至於殘忍嗜殺。第一個例子表現在應付北韓問題上，平壤曾威脅向關島發射導彈。這樣的挑釁行為，大抵自從上世紀六十年代的古巴導彈危機之後，再沒有人敢對美利堅如此明目張膽。特朗普一度老羞成怒，派出三個航空母艦戰鬥群劍指朝鮮半島，但最終還是沒有對北韓動上一刀一槍，因為一旦開戰，必然血染河海，後果難料。

第二個例子是表現在應付伊朗問題上。德黑蘭曾擊落一架美國無人機，美軍擬定好報復方案，而且確信對方只有捱打的份兒。特朗普事前細問，反擊行動估計會奪去伊朗多少人命？國防部說大概會造成一百多人死亡。反擊戰原本按計劃開展，但在正式執行前的十分鐘，特朗普親自叫停。他事後表示，因為一架無人機而要對方賠上一百多條人命，那是太過，故下令終止行動。

白宮主人不止一次喊停軍事行動，原因固然是畏戰，但也不能否定他良知未泯，明白到上帝手上會有一本帳簿。

中國的實力不是北韓、伊朗所能比擬，美軍一旦在南海對華動武，雙方的死傷實在難以預計，後果更是唯天可知。特朗普真的會為博取連任四年，而不惜血流成河嗎？我估計不至於如此。