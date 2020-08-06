新冠肺炎爆到人心惶惶，雖說確診數字回落至雙位數，不過死亡人數直線上升，衞生防護中心強調疫情未能斷言已緩和，起碼仍要觀察多幾天，看來絕不能稍鬆懈！大家都係非必要少出門。

上月下旬老朽在此曾說家庭主婦淪高危職業，尤其本報亦曾於多個街市及交通工具嘅公共設施抽樣委託專家測試，發現有街市扶手含菌量比家用廁板含菌量高，而且逾半樣本含大腸桿菌；其後食環署安排十二個位於港島及新界區嘅街市，提早晚上七點關閉以進行徹底消毒。老朽亦建議所有街市都宜加設體溫探測器，扶手電梯、欄杆也要隔四小時左右消毒一次。

事隔個多星期，街市又成重災區！當中紅磡街市及土瓜灣街市有多個魚檔爆疫，恐成為武漢華南海鮮市場及北京新發地市場翻版；兩個街市累計有二十多個確診個案。當中十多人係街市員工，搞到袁國勇教授親自落去視察及抽取環境樣本。初步估計有染病魚販落場休息時，與相熟檔販飲啤酒及進食而播毒。吾友戲稱孔夫子係高人，一早已叫大家「食不語、寢不言」！先撇開瞓覺時咪講嘢有何理據，之不過，食嘢時咪講嘢，以防止口水周圍飛倒十分有科學根據！疫情期間，老朽建議「食不語」印喺各食店之餐單，或貼於餐桌上，提醒吓大家食嘢時勿高談闊論，以防飛沫播毒！

疫情如此嚴峻，政府一味推出加辣防疫措施，可惜監管仍然不足，本報探射燈尋日之「探射」，令人觸目驚心！本報連日直擊深水埗「南亞賭場」長期如常聚集，不少人脫下口罩，又有人吐痰、吸煙；元朗區亦如是；周日港島大批外傭聚集趁墟，有人在天橋底開爐煮食兜售，無罩南亞小販游走做生意等！非常時期，有關部門切要加強巡查執法，切勿一笑置之，嗤之以鼻，否則，第三波都唔知要爆到幾時，先可以停下來！