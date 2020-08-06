新冠肺炎全球爆疫至今仍然持續，美國及歐洲多國繼續流血不止，每日確診感染創新高，受疫症困擾的國家大多寄望疫苗面世，治療患者外，最少也能堵截病毒繼續傳播，所以發達國家對疫苗趨之若鶩，有效疫苗投產，這些付得起錢的國家必然大量搶購。

牛津大學與藥廠研發的新冠肺炎疫苗進展理想，首階段測試為約一千多名志願者接種，約九成人一個月內產生抗體，成功引發免疫反應。疫苗現進入大規模測試階段，包括在英、美、南非、巴西招募約五萬名志願者參與，期望測試後，最快今年十至十一月開始生產。

藥廠已強調，疫苗開發成功後將以成本價出售，讓有需要的國家應用，疫情受控後轉以低價售予貧窮國家，富裕國家無此優待，美國政府已率先向該藥廠預訂疫苗。藥廠說明，現階段新冠肺炎病毒變化較多及複雜，預料每次接種的免疫力只能維持一年至年半，有需要每年接種一次才能延續免疫力。

據知有三十多個國家及藥物開發商正研究治療的疫苗，正在進行國際競賽，倘若這批研發者逐步成功生產疫苗，對全球人類是絕大好事，多元化供應，價格必然受壓，發展中及貧窮國家也能負擔得起，疫苗不致成奢侈品，無法負擔貴價疫苗就要跟病毒共存。

疫苗誕生初期即會掀起搶購戰，價高者得，富裕國家有優勢，藥廠在商言商肯定賺個盆滿缽滿，幸好他們面對龐大競爭，因研發疫苗工作不是專利，其他藥廠陸續成功研發，又會進入另一場促銷戰，屆時全球受新冠肺炎威脅的國家，不論貧富也能以最低價錢購得疫苗抗疫。

世衞維持新冠肺炎是「國際關注突發公共衞生事件」，預計疫情持續時間較長，需長期應對，疫苗抗疫正好為全球帶來新希望，即使未來要與新冠肺炎長期共處，亦不致嚴重損害社會經濟民生。