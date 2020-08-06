中國在八年抗日戰爭期間，民間有一句流行語，活靈活現地揭露和批評當時的國民黨政府，在蔣介石獨裁操控之下，消極抗戰、積極反共。流行語只有兩句話共八個字：「內戰內行，外戰外行。」

這兩句話拿來分析當前香港抗疫的險惡形勢，認識香港打疫戰的特殊性、複雜性、艱巨性，也是十分貼切和適用。

八月二日，中央政府應香港特區政府林鄭月娥行政長官的求助，派出廣東省曾支援武漢抗疫隊伍總指揮率領內地兩支有豐富實戰經驗，並經過嚴格挑選的專家組成的支援隊，攜帶了大量檢驗檢疫物資來港支援抗疫。目標初步設定兩個方面，大幅提升政府核酸檢驗能力，初步每日由約一萬增至約十多萬單位，以及快速興建臨時醫院，初步已選址在亞洲博覽館側。支援抗疫大功告成後，兩支內地支援隊便即返回內地。

可是，香港就是有這麼一幫毫無血性、埋沒良心的人，只辨顏色，不分對錯，逢中必反、逢共必罵；無論何時何地，都以個人政治利益和政治取向擺在第一位，戴上有色眼鏡，蒙蔽了做人應有的理智和倫理，總之盲反。難怪外地人看香港有一個奇特的觀感，香港特區有甚麼特產特別多？就是漢奸走狗賣國賊和特務多，中國人反對中國的人特別多，中國人不願做中國人和不承認自己是中國人特別多。

香港這種特別的港情和環境，也形成在香港進行抗疫鬥爭異常的艱巨和複雜，完全不同於在內地支援或到外國支援抗疫，那麼單純和受到尊重。內地支援香港抗疫的國家隊必須要有既要打外戰，又要打內戰的足夠心理準備，千萬不要忘記看不見的疫情和敵情，隨時隨地都會陪伴在身邊。對此，特區政府作為受援一方，久入鮑魚之肆而不聞其臭，已自然而然地有抵抗力，但更要做好全力協助、對接、承傳、配合、發揮的種種工作，才能使內地支援力度到位，取得事半而功倍的效果，更要做好保安和護衞工作，預防和遏止各種陰謀和破壞。

君不見在年初疫情甫現便不理病人死活、發動醫護罷工倒政府台的醫管局前線員工工會、部分西醫及護士組織等，又跳出來謾罵和反對內地支援，竟拿不識英文、沒有在港註冊資格、難與其溝通合作、不符合和有損本港專業水平等無中生有情況說事，真是厚顏無恥。如此讕言，既辱家邦，又辱門庭，竟出自受過高深教育的醫生和護士之口。

君不見反對派立會議員和黑暴上位的區議員，既到醫管局抗議，又在面書上造謠，發布大量假消息蠱惑人心，製造矛盾，抹黑內地，挑撥離間，製造群眾不必要的恐慌。說甚麼大量收集港人DNA送中、有不軌圖謀，說甚麼隔離性質的方艙醫院便是日後的集中營，大規模推行核酸檢驗，為了攫取港人每年百億元計的醫療券龐大金額資源，真是造謠抹黑無所不用其極。

特區政府必須對發放假消息破壞抗疫的人，立即執法取締，把謠言製造者繩之以法。