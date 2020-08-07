世界視線：巴軍炮打阿富汗　南亞棋局有洞天

巴基斯坦軍隊近日出動火箭炮，轟擊阿富汗坎大哈省的邊境城市平布爾達克，造成後者十五死逾八十傷。雖然巴阿兩國基於英國殖民統治時期遺留的歷史問題，一直存在領土糾紛，但雙方多年來大致保持克制。在南亞局勢動盪的當下，巴軍下重手炮擊阿國，顯然並非出於偶然。

巴軍開炮之際，正值中印兩國在邊境展開軍事對峙。從表面上看，這場對峙是基於中印兩國歷史未解的領土糾紛，但在巴國當局眼中，看到的卻是更為燃眉的危機：印度在北部的調兵遣將，固然是配合美日印太戰略下的一步棋，而這步棋最終可能是聲東擊西，突襲喀什米爾巴方控制區。

去年八月，印度悍然撤銷了印控喀什米爾的自治地位，在當地實施軍事管治，迄今就快一年。印度目前儘管不斷向中印邊境增兵，但仍有廿個步兵師駐紮在印巴邊境。換言之，一旦南亞爆發戰爭，也許巴國才是印度的主攻方向。如印方突襲巴控地區得手，就會斬斷中巴之間的經濟和能源生命線。

阿富汗政府正在此時，在南亞棋局上插了一手。由於美國急欲撤離阿國，使得它扶植的政府頓失依靠。阿國政府目前面對最大威脅來自塔利班，這使得它急需找尋新靠山以求自保。有消息指，阿國當局正向印度招手，希望得到新德里軍事支持，自然引起巴國不安。

巴基斯坦地處印度和阿富汗之間，印阿合流意味着巴基斯坦將腹背受敵。對於新德里來說，欲成為印度洋霸主，則必須拉攏位處戰略要津的阿富汗。目前中美步向全面對抗，新德里擴大影響力可謂機不可失，時不再來。由此可見，相較於中印的軍事對峙，印巴兩國的博弈其實另有洞天，而且爆發戰爭的危險性恐怕還更高。

巴軍在全力應對東線來自印度威脅時，炮打西線阿國，因此可以被理解為對阿富汗當局靠近印度的一次警告。基於巴基斯坦曾與阿富汗回教聖戰組織一同抗擊蘇聯入侵，雙方建立了深厚紐帶，巴國因此有能力透過增加與塔利班的合作，進一步擠壓阿國政府。