產評：去美元化成共念　數碼人幣必快現

一場世紀瘟疫，加速美國衰落，美元弱勢已成！眼下大量資金流入金市，多地央行也合組非美元交易系統，並加快發展數碼貨幣，皆出於對美元的不信任，從而要設法減少使用美元交易和規避美元貶值風險，並為應對美國霸凌作準備。

美國雖為全球最大「債仔」，但仍聲大夾惡，皆因至今美元仍是全球最可靠的國際儲備和交易結算貨幣，今年三月疫情蔓延全球，資金向美元「萬劍歸宗」就是一例。事實上，美國擁有鑄幣權，大可銀紙任印，任由債務不斷膨脹，反正最終由全球「埋單」。可眼見這位超級「債仔」財務狀況愈來愈不對勁，美元資產持有人愈感不安。

隨着中美愈來愈不咬弦，金融戰核心也離不開中美脫鈎，美國阻撓中概股在美上市、華府退休金被勒令不能投資中資企業、在美股上市的中概股退市或回流香港上市等只是「頭盤」，美國最強武器是利用各方對美元的依賴，以限制使用美元來懲罰對手，這是早晚會用來對付中國的。亦因如此，這促使歐洲國家建立非美元的INSTEX交易機制，來繞過美元結算系統與伊朗進行交易，亦迫使中國決心加快開發數碼人民幣，目前已在多個城市進行測試，部分官員更開始以數碼錢包來收取公務津貼，最終目的就是讓人民幣國際化一步到位。

表面上，中國手持高達三萬億美元外匯儲備，但實際有兩萬億美元是外債，而外資在華的五千億美元直接投資可以隨時跑走，還有每年須支付的外債利息，可見外匯從來都吃緊。回歸以來香港維持港元聯匯，正正就是在人民幣國際化前，保持以港元直接兌換美元的功能，支持內地經貿發展。可如今美國正開始向香港動手，準備隔山打牛重擊內地。

此時數碼人民幣若能正式面世，既能透過內部流轉，加強物價等宏觀調控，解決偽鈔和防止走資，緩減外匯吃緊的問題，長遠又可發展一套擁有國家信用背書、便捷應用於地區交易結算的數碼貨幣，以破解來自美國的圍堵。此外，數碼人民幣的興起，與5G發展相輔相成，能加速人民幣國際化進程，增加貨幣在國際流轉，亦能增強外資持有人民幣資產的信心，實為重中之重。

至於美國，美元地位受動搖，持續下去將威脅其金融體系穩定。可若美國繼續以排他方式來鞏固美元霸權，只會替去美元化陣營助攻，加速衰落。所謂「人窮志短」，美國步入窮途，似乎正短視地盤算以一場戰爭來推倒重來。誰能成為新時代的王者，且拭目以待！