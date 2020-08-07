功夫茶：困居宿舍風險大　外傭成播毒炸彈

有窿唔塞，有洞唔填；愈塞愈漏，愈漏亂塞！事實荒誕不經，未來凶吉難卜，而現實也就是那麼一回事！功夫茶忽然之間感慨萬千，眨吓眼，原來今日立秋啦！秋風不起，自然體會唔到人生虛無，歲月流逝！之不過，就感到第三波疫情來得特別兇猛！

呢嗱，尋日先講完有一名印傭確診，擔心佢潛伏期內同約三十名外傭共處一狹窄宿舍，而呢批外傭又話已另覓新僱主，若然如此「融入家中」，一爆起上嚟容乜易冚家賴嘢？咁就喊都無謂！呢個時勢，仲有來自邊家僱傭中心嘅姐姐可以「安心聘用」吖？

唉，都話未來凶吉難卜啦！話口未完，又多件印傭初步確診啦！呢位姐姐六月三十號離開舊僱主，整個七月都居於上環一間僱傭公司宿舍，同住有四至六名外傭。八月一日去新僱主家，四日開始發燒，目前新僱主一家都要檢疫，當局正追查舊僱主，並會追蹤佢有冇同其他人來往。唉，估唔到請個工人都要上窮碧落下黃泉，落手落腳做偵探，問你死未？

阿哥，依家有錢請外傭你都頭痕！好似上面嗰位姐姐，未融入新僱主一家時，喺外傭宿舍住咗成個月，期間除咗同其他外傭共逼一室，仲去咗邊？同乜人交往？離鄉別井，一顆寂寞的心有否意圖不軌？新僱主完全唔知，一下就融入家中，喺疫情如此嚴峻之下，你會覺得「安全」嗎？

嗱，大家都熟悉嘅張竹君醫生都憂慮外傭宿舍疫情大爆發，變成新加坡外勞宿舍爆到七彩咁嚴重。被記者追問會唔會為住宿舍嘅外傭檢測，張竹君就話政府會考慮喎！政府向來無能，靠害市民，拖到尋晚終於補鑊，為入住宿舍的外傭提供免費檢測喎。中介公司則狠批入境處需要約兩個月先批出新證，期間外傭只能寄居中介公司嘅宿舍，人數較以往翻倍，有外傭甚至要席地而瞓。喂！咁多人逼埋一起，唔係禁室培慾卻係禁室培毒吖！儘管話有加強防疫措施，不過功夫茶就唔信佢哋廿四小時戴口罩啦！又幾十人共用一個廁所，總之，諗落就牙煙啦！正如專家話齋，呢個時勢根本唔應該中門大開，政府要考慮暫停外傭入境啦！

喂，咁多外傭困居宿舍，若於宿舍或聚集期間發生傳播，牽連會好大鑊！一眾庸官，唔好再碌碌無為，疫情咁嚴峻，執法要更加嚴謹！周末周日見外傭喺啲熱門地方聚集，應一視同仁舉藍旗警告，要求佢哋散去，否則要作出票控！功夫茶之前建議冇靈魂政府開放十九個社區中心畀姐姐們聚腳休憩，點都好過佢哋縱浪隧道內，煮食橋底下，一來影響市容，二來放鬆無王管一定出事！