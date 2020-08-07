正論：港鐵見紅非偶然　豈能全賴大氣候

花無百日紅。港鐵昨日公布業績，今年上半年按年盈轉虧，蝕逾三億元，為上市至今首次見紅。曾經首屈一指的香港品牌風光不再，受疫情衝擊還是其次，服務質素每況愈下、大小事故不絕如縷、管理質素良莠不齊才是主因。更須指出，高鐵停駛逾半年，港府須按機制用公帑填氹，意味全民都要為港鐵埋單。

無可否認，在新冠肺炎疫情肆虐下，口岸交通幾近中斷，禁聚令使市民減少外出，僱員多在家工作，學生亦停課抗疫，直接影響港鐵乘客量及收入，今年上半年總乘客量較去年同期大跌逾三成八，包括本地鐵路客量下跌逾三成三，高鐵香港段客量插水暴跌近九成。一損俱損，連帶對車站商務及物業租賃業務亦造成不利影響。港鐵上半年經常性業務收入按年減少逾兩成三，當中香港客運業務收入按年減少逾四成；此外，香港車站商務收入及香港物業租賃及管理業務收入同樣按年減少。儘管仍維持中期息，但預料下半年盈利持續疲弱，明年復甦之路緩慢，有投行給予「減持」，反映港鐵前景暗淡。

面對上市廿年來首次見紅，港鐵將蝕錢原因歸咎於疫情，市道欠佳令投資物業重估出現虧損，加上提供租戶租金減免令收入減少，擺出非戰之罪的姿態。然而事實是否如此簡單呢？無錯，疫情重創經濟，市民出行模式改變，無不對各行各業造成極大衝擊，但港鐵的問題顯然有更深層原因。這些年，港鐵負面新聞充斥報端，沙中線延誤超支復淪為豆腐渣工程，正是港鐵管理混亂、一鐵獨大的後遺症。至於大小事故層出不窮，不是信號系統故障，就是路軌有裂紋，甚至「四線齊冧」，更如家常便飯。去年九月發生史無前例的東鐵出軌意外，肇因正是港鐵維修粗疏，沒有搞出人命簡直是天大幸運。

如此種種，證明港鐵在壟斷優勢下變成無王管的巨無霸，早就忘記用心服務乘客的初心。更叫人意難平的是，港鐵一味以「可加可減機制」說事，即使一年勁賺過百億元照樣調高票價，完全不知社會責任為何物。君不見，去年經歷黑色暴亂，今年又有疫情來襲，百業蕭條，民生維艱，港鐵雖然不敢貿然加價，但亦只是凍結票價而已，所謂提供八折車費優惠亦是由港府補貼，為期只有半年。港鐵高層昨日以「需同時顧及公司可持續發展」，暗示優惠完結後不再延續，一毛不拔可見一斑。

屋漏偏逢連夜雨。造價貴絕全球的廣深港高鐵香港段，自通車後客量未如預期，本來已是回本無望，如今又因為一場突如其來的疫情導致高鐵一直停駛，客量跌至零，港府需按協議就客量不達標巨額補貼港鐵，涉款數以億元計，而且復駛遙遙無期，公帑填氹陸續有來，納稅人最是冤哉枉也。

當然，問題在下面，根子在上面。港鐵管理百孔千瘡，說到底是港府管治出了大漏洞。港府是港鐵大股東，不少港府官員是董事會的當然成員，理論上港鐵要向港府負責，然而庸官無能塞責，運房局局長陳帆對於天大的鐵路醜聞也是「看報道才知道」。在港府放任自流下，港鐵糊塗帳揭之不盡又何足為奇？