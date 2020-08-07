英國稱霸時，在世界推行自由貿易。美國稱霸時，推行自由企業，一切以企業為主，打破了任何形式的政府壟斷。英國及美國都是從道德高度吹噓它們主張的「自由體制」。當然，它們目的都是為了爭權奪利，不是甚麼建設世界最佳的體制。

英國的自由貿易，一是強銷它的產品，包括工業革命產生的工業品、在南亞殖民地從中國偷學來生產的茶葉、以至鴉片和奴隸等。二是炮艦政策，誰不容許它強銷，它都以武力打開市場。自由貿易並不是自由競爭，而是武力強迫的貿易。鴉片與奴隸本不應用來買賣，竟成為自由貿易的重心，可見英國自由貿易底下的醜陋與邪惡。

美國的自由企業，是上世紀初福特主義大規模標準工廠生產的產物。美國在稱霸之前是關門主義，高關稅和抑制外國投資。稱霸是在第二次世界大戰後所有強國都大受打擊，美國本土遠離戰火，因而在戰後是一國獨大。

馬歇爾計劃與全球駐軍目的是讓美國企業入侵各國市場，政治軍事經濟與企業結合起來，美國企業升級為跨國企業，要求各國開放市場，讓它們投資、經營，借戰後優勢來建立美國企業的全球領域。當蘇聯、東歐，以至中國（和日本）抗拒美國企業，便是違反美國的自由企業原則，也便備受各種攻擊。自由企業不是世界的自由市場，而是用武力等建立美國企業的自由市場。

現在是美國霸權衰落之際，因短期化經營、缺乏投資與創新，美國企業慣於市場壟斷的暴利、沒法在戰後二、三十年開始的各國復甦與努力發展的競爭中爭勝。

二次大戰前美國企業並不優越，戰爭破壞因素消失，各國恢復競爭力，美國企業在國際市場上的優勢便被打破，回復到原來經營與發展都不如德日等國戰前情況，美國霸權的逐步沒落也與此相關。

美國是靠戰爭起家，民主政治文化淺薄，不懂得文明競爭方法。美國企業競爭不過別國時，美國政府竟以政治強權不但對付別國政府，還針對別國競爭力優先的企業。

公開的例子是迫害日本的東芝，陷害法國的阿爾斯通，以及現在對中國企業的圍堵──中興、華為等，連美國青少年最多使用的Tik Tok（抖音）也要封殺。剛剛推出的潔淨網絡計劃更是要全面在美國本土、在它拉攏的其他國家裏封殺中國的網絡企業和電訊商。這是美國乃至其他國家從未有針對別國企業的赤裸政治攻擊。美國再不提自由企業，連自由也不提，只剩下特朗普的政府要收佣。