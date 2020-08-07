香港回歸後，「一國兩制」出現的政治問題，歸根結柢是社會主義和資本主義的制度之爭，對此大家都心知肚明。不過，鬥爭的雙方都想為了「保存香港原有的資本主義制度」而使自己獲取最佳利益。「一國兩制」是北京主動提出的，也是根據大局需要「被動」構思出來的。英倫和香港的資本主義利益集團則是在無可奈何之下「被動」接受這樣的安排。

於是，「一國兩制」成了暫時安頓社資之爭、最能取得平衡的設計。這個設計能否行穩致遠，前提是「平衡」不能打破，雙方有矛盾、有鬥爭是允許的。因此整本《基本法》的規定體現出來的「允許鬥爭」的遊戲規則，是按照「社資」雙方對憲政和制度的「認受」而制訂的，目的是為了劃清權責界線，維持平衡。

在「一國兩制」設計下，實施社會主義「一國」的地位和中央的權力佔優，這體現在憲政秩序上，而實際上香港特別行政區內資本主義制度的力量是「社會主體」，這種狀況要維持平衡，實屬不易。首先雙方要有自我約束克制之心，有不要破壞平衡之心，北京是很有這個心的，有心到把「五十年不變當成五十年不管」，有心到對資本主義政治勢力對社會主義「一國」的鬥爭進攻，提出的種種非分要求能讓就讓，能給就給。

而香港的資本主義政治力量和國際資本力量，是從來沒有維持「社資平衡」之心的。他們認準了不打倒社會主義的「一國」，認準了不通過「完全自治」或「實現港獨」把香港和中國切割出去，香港的資本主義就不能保留，就會被「一國」的社會主義吃掉。他們對北京提出的「一國兩制」就是要井水河水互不相犯根本沒興趣、不相信，他們就是要不斷的進攻、進攻、瘋狂進攻，就是要鬥爭、鬥爭、攬炒鬥爭，把「一國」社會主義趕出香港，讓香港的資本主義「封疆裂土」，自立為王。

如此這般，支撐「一國兩制」框架的內在平衡被打亂破壞，故中央不能不出重手反擊，扶傾救危，重建平衡也。