早在上世紀五十年代，國學大師錢穆就一針見血指出：「香港只有居民教育，而無國民教育。只有職業教育，而無人才教育。只有語言教育，而無文化教育。」如今回過頭來看，人們不得不佩服大師的洞察力。正是因為港英殖民教育的洗腦，令許多年輕人三觀嚴重扭曲，不僅缺乏文化理想，而且毫無國家民族觀念，甚至失去分辨是非的能力。

在持續一年多的反修例黑暴中，已有三千六百多名學生被捕，大部分是中學生，也有小學生，最小只有十一歲，這不是教育失敗又是甚麼？最駭人聽聞的是，有中學生為達到三罷目的，竟一再刑毀母校，甚至投擲汽油彈，企圖令同學及學校「一鑊熟」，這種喪心病狂的行為與恐怖活動已無任何分別，豈止是暴力而已。

有因就有果，有果必有因。學生墮落至此，學校和教師固然要負起主要責任，教育當局也難辭其咎。黑暴爆發以來已有逾百名教職員被捕，教育局更接獲逾二百宗涉及教師專業失德的投訴，結果只有極少數被譴責或收警告信，沒有任何教師被取消註冊資格。如果說教育局不是刻意包庇黃師，誰會相信？

歸根究柢，香港教育最大問題就是沒有去殖民化。回歸前港英政府實行抑中揚西的殖民教育，刻意淡化港人的國家民族觀念，那是可以理解的。但回歸後港府沒有撥亂反正，中央竟也放任自流，整個教育系統依然籠罩殖民幽靈，甚至比回歸前猶有過之，寧非咄咄怪事？事實證明，九七回歸只是表面形式，而不是真正的回歸，要令香港走上正軌，就必須實現再次回歸，特別是教育系統，去殖民化刻不容緩。《港區國安法》的落實，無疑為再次回歸帶來希望，但並不表示所有問題迎刃而解，只有對教育進行改頭換面大手術，從反中亂港勢力手中奪回主導權，香港才有可能實現真正意義上的回歸。