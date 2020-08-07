中國人有很多優點傲視全球，但亦有很多問題需改善，如街市衞生，華人聚居地附近必有菜市場，通常藏污納垢，衞生程度不敢恭維。武漢華南海鮮市場聞名中外，也是污糟邋遢地方，究竟是否新冠肺炎源頭，眾說紛紜，專家也沒有一致答案，再加上外國勢力炒作，普通人根本難以確定。但肯定的是這個海鮮市場是重災區，衞生惡劣，向外散播病毒，導致武漢淪陷在疫症。

今時今日，有人以華南海鮮市場疫情來比喻香港，皆因本地街市出現傳播群組，紅磡及土瓜灣兩處市場近日接連傳出多宗確診個案。衞生差劣，雜亂污糟，幾乎同街市畫上等號。深水埗及觀塘兩處街市被報章頭條報道，活家禽糞便與食物殘渣遍地亂棄，鼠蹤處處，「大隻過手掌」。食環署消毒草率不徹底，檔販健康受威脅，市民出入亦高危，大鼠戊肝及新冠肺炎病毒隨時散播，雙疫夾擊，恐怕死得人多。

港大微生物學系講座教授袁國勇呼籲市民近期盡量避免前往市場。其實很多人老早改往較乾淨的超市買菜，街市只是比較便宜新鮮及多款式招徠。要談香港街市問題，不得不提香港獨有的市政大樓設計，別出心裁，把三樣風馬牛不相及的事，體育館、圖書館及熟食街市結合在一幢大廈，在用家看來，完全沒有邏輯，而且容易造成衞生問題，若果街市爆發疫症，例如以前的禽流感，打波及借書的市民，出入乘同一部升降機，或者經渠廁通風系統播疫，隨時無辜被傳染。

港英政府此舉純粹為了集中管理，方便又省位，沒有考慮衞生隱憂，特區政府蕭規曹隨，因循守舊，沒有想過改變，令街市管理更每況愈下。其實很多街市已歸領展旗下，食環署要管理的街市數目大幅減少，何解愈做愈差？一字記之曰，冇靈魂政府，上上下下都失魂，所以經常累死人。