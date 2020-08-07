香港凡有重大事件宣布，或者特首與司局級官員一同見記者，都會戴上口罩。另外，食衞局的醫生每天有關疫情向記者的匯報，又或者警方每逢有重大案件要見記者作新聞簡報，也會戴上口罩，如今大多數人凡上電視接受訪問，都戴上口罩，戴口罩變成政治正確的表現，逐漸大家都不再思考戴口罩有何作用。

因法例規定，有些場合必須戴上口罩，如警察偵破案件在現場門外接受採訪，或防疫專家去現場視察後接受記者訪問，都應戴上口罩。到底在哪種場合下，政府官員應戴上口罩呢？大概可以概括下面三種情況：

一是人多場合，如多個官員排排坐集體開記者招待會，每人距離不足一點五米，需配合保持社交距離的要求，戴上口罩；二是配合記者招待會主題，尤其強調疫情進入第三波，提升禁聚令，宣布一切食肆的經營和堂食管制的加辣規定，主責官員需一臉嚴肅，如臨大敵，戴口罩有助加強氣氛，令觀眾感覺疫情嚴重；三是身為官員需自我檢點，待己以嚴，起示範作用，避免授人以柄，成為話題。總不成執法者違背戴上口罩的法例規定，以身試法，招惹輿論批評。

當然，也有政客霸氣十足，自以為是，不甘心受規限管制。最佳例子是美國總統特朗普，和他幾個重要副手如副總統彭斯、國務卿蓬佩奧等，至今一直少見他們戴上口罩。特朗普和彭斯在一些外出巡視場合還間中戴上，只是向公眾說話，及回答記者的問題時才拿開，蓬佩奧則似乎從來都未見戴口罩出鏡，就算出席與外國政要見面的場合，也沒有戴上。在美國這班政要的心目中，大概沒有以身作則的想法，又或者他們骨子裏根本就拒絕口罩，不戴口罩是潛意識的示範作用。

巴西的民粹右翼總統博爾索納羅，不少西方傳媒時常把他拿來與特朗普比較，都是強勢兼充滿霸氣。他一直輕視新冠肺炎疫情，認為影響與流感差別不大，這個總統也以拒絕戴上口罩著名，結果他自己和夫人都確診。巴西是緊跟着美國，成世界上因新冠肺炎確診人數和死亡人數第二名國家，相信與這位總統對疫情的態度不無關係。

有些情形下沒有必要戴口罩，如視像訪問，不是對着他人，只對着咪高峰，又如訪者及受訪者距離很遠，甚至並非同處一室，雙方社交距離足夠，戴口罩沒有作用。

香港官員沒有美國和巴西官員的霸氣，習慣謹小慎微，所以凡上電視接受訪問，就算只得一個人也好，都不忘戴上口罩，我看只有示範作用，並非防疫需要。