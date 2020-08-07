「人類已無法回到過去的生活。」世衞總幹事譚德塞談及新冠肺炎疫情時，發出如此感嘆。的確，疫情改寫了人類生活習慣、出行模式，幾乎生活中每個環節都要考慮到防疫問題。疫情下的香港，除了凸顯港府抗疫無能、部分港人罔顧公德，筆者更覺本地電子貨幣十分落後，帶來諸多不便。

鈔票是播毒媒介已是毋庸置疑，台灣有食肆收銀員疑接觸有毒鈔票後染疫，專家更指病毒可在鈔票存活四小時甚至更久。然而，目前本港接受電子貨幣的商戶以連鎖店或大公司為主，食肆也是一樣，屋企樓下的茶餐廳大多不接受電子貨幣；街市買餸則更麻煩，主婦必須掏出鈔票給檔販找贖，尤其是近日街市成為爆疫重災區，甚至有大量老鼠出沒，實在不由人不擔心。

搭的士同樣不方便，本港已有多名的士司機確診，乘客心慌慌，下車付款又難免透過找贖跟司機有接觸，而且司機一樣擔心乘客有播毒風險，倘改為電子付費，對抗疫也有幫助。很可惜，的士安裝八達通恐怕到了二○四七年都不會實現，皆因的士司機乃自僱行業，每天賺取的車資直接落袋，電子付費對其當天收入造成影響。問題是，疫情肆虐，為己為人，的士行業實有必要改革，何況就算沒有疫情，過去亦經常出現司機找少一角幾毫而引起乘客不滿。每個行業都要進步，偏偏的士業數十年如一日，難怪Uber甫興起即造成極大衝擊。

說到底，電子貨幣落後不獨是個別行業的問題，而是整個香港的問題。回歸至今，香港的電子貨幣依然以八達通和信用卡為主，支付寶早在○四年已在內地推出，香港直到近年才開始有人使用，「PayMe」也是近年才流行，相比內地遲了豈止十年。歸根究柢，整個香港由上到下都有一種不思進取、故步自封的惰性，只看到眼前一方寸的事物，早就不知人間何世。疫情改變生活，香港是時候急起直追。