中國共產黨建黨九十九年，立國七十年，走到今天，最大的挑戰不在黨外，而在黨內，不在西方列強，而在肘腋之中。如今倒好，天賜良機，內外和鳴，懂得把握的，中國或許可以從骨子裏解決一些大問題。

改革開放數十年，不少中國人富起來了，有的富得讓人咋舌。微軟創辦人蓋茨說過，真正的世界首富不是他，也未必是亞馬遜的創辦人貝索斯，而是一個姓馬的中國人，因為此君擁有好些優質資產尚未上市，如果全部掏出來，首富寶座可能就要換人。姑勿論蓋茨所說的是否全然事實，但近年中國人財富的飆升速度，確實教不少外國人恨得牙癢癢。

不過，話雖如此，實際上西方人也不必羨慕中國，因為好些中國人苦心經營，到頭來賺得的錢卻不一定放在中國、用在中國，而是都往外國的簍子裏塞。有的早就將子女都送到英、美地區，有的甚至自己也改投外國國籍，當中既有中共黨員，也有非黨員。過去也不全怪他們，皆因人們老是以為西方國家公正嚴明，講求法度，對私人財產也更有保障。但這兩年終於露出了真面目，原來這些所謂文明國度，掠奪他人財富的手段，竟讓許多極權地區也自愧不如。以往，中國人巴巴的將金錢、將事業送到西方，如今方知，是當了冤大頭。

一九九七年之前，英資怡和集團把上市地位由香港遷往新加坡，大部分資產仍留在維港兩岸，而資產至今保存完好，回歸後，共產黨沒去動它分毫。反而，中國人創辦的華為、Tik Tok，近日在美國或遭「絞殺」，或遭強搶，完全沒法理可言。今日是這兩家，明日又會是誰？明乎此，如果中國人今後不再有「兩條心」，不再崇洋媚外，能夠留在自己的地方共謀發展，長遠而言，對國家未嘗不是一樁好事。