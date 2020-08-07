政府抗疫，方寸大亂。應該塞漏嘅唔塞，唔使填嘅窿就亂填，你話有乜辦法唔搞到人心惶惶吖？禁堂食又冇配套，日棄五千萬膠餐具，外賣多搞到垃圾圍城，飯盒等塑膠垃圾、冷飯菜汁多到街外垃圾桶裝唔落，「嘔」到周圍都係，清潔工人固然增加工作量，做到氣咳。仲有吖，飯盒多，難免有剩餘殘羹，又引起鼠患更盛！

香城無處不飛花就正啫！依家係臭港無處不播毒！認真該煨！南亞假難民喺深水埗「脫罩」聚賭；假日港島又有大批外傭聚集趁墟，公然開爐煮食兜售，呢啲全部都係播毒捷徑。冇靈魂政府大早種下惡果，尤其南亞幫假難民藉免遣返聲請滯留香港長達數年，無惡不作成治安毒瘤，依家疫情嚴峻，佢哋又成播毒高危群組，政府又唔設禁閉營，又唔肯退出聯合國《禁止酷刑公約》，情願花數以十億公帑「養毒遺患」，真係唔知乜鬼管治心態！

至於外傭播毒，剛發生嘅一單，亦凸顯外傭被聘用前嘅問題。一名三十七歲待業嘅印傭日前確診，期間佢入住過多個僱傭公司提供嘅宿舍，前後與合共三十二名外傭同住，其中有廿八名外傭已找到新僱主並展開工作。僱傭公司提供嘅宿舍一般都十分擠迫，二十多人共住，期間肯定冇戴罩時候多，安全距離又不足，一人中招，其餘緊密接觸者自難以安寢！每個僱主為求安心，唔希望佢哋「融入家中」而大爆發，都應再為新傭工做檢測，甚至隔離十四天。

之不過，正如「功夫茶」話齋：日防夜防，病毒難防！為了減低外傭播毒，僱主又好難唔畀佢哋放假外出，若然聚埋一齊又疏於防疫，甚至明火煮食販賣，好大機會中招！政府應諗吓提供廢置嘅工廈或校舍畀佢哋聚腳，起碼唔使佢哋喺橋底、行人隧道內攤晒喺度，影響市容！或者好似「功夫茶」建議，開放十多個社區中心畀佢哋作休閒空間，善加監管，不失為明智之舉。