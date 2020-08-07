世界貿易組織總幹事阿澤維多下月底離任，國際傳媒引述美國強烈堅持要任命美國籍的副總幹事出任代理總幹事，直至選出新總幹事為止，導致討論陷入僵局，世貿表明不會任命代理總幹事，並將其職務由美、中、德及尼日利亞四名副總幹事繼續執行。

美國霸權主義無處不在，世貿總幹事能否獨攬大權成一言堂？絕對不可能，但美國仍堅持要取得絕對話事權，該種霸氣又怎能在國際組織內獲得接受，況且一直以來，世貿的工作，主要是由幾位副總幹事分類分擔，難道由美國人強任總幹事就能掌控全球貿易？

美國早前不滿世界衞生組織不批評內地抗疫不力，質疑世衞的公信力，總統特朗普宣布退出世衞，但欠下世衞應分擔的款項隻字不提。今次又企圖霸佔為世界自由貿易做裁判的世貿組織，是否美國不滿意又退出世貿？簡直是醜態盡露且笑料百出。

國際為何設立世貿或世衞等機構，是因為「世界變了」。現今世界並不是二次大戰後的蕭條，也不是冷戰時期的冷酷，反過來是不同地區有獨特的生產效果，貧窮國家獲得資源開發而小康起來，富有國家享受別人幾十年辛勞成果，現時應需付多一點去購買享受的服務及產品，同時亦關注各國衞生狀況，故在公平貿易及公眾衞生上，推動了世貿及世衞的成立。

美國「大美國」及「美國優先」的霸權主義，今時今日墮入不公平原則內，因美元的獨特性，令這項霸權延續，但國際貿易及醫療非單為美國而設，硬要獨霸世貿及世衞話事權去強化美國優先，當然引發其他國家以公平原則去排斥，否則不會出現大大小小的經貿組織。

今次美國要霸佔世貿總幹事席位，世貿理事會亦感到不耐煩，決定九月初開始舉行三輪磋商，逐步遴選候選人，最終通過協商確定新總幹事人選。