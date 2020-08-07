在中美衝突加劇的大背景下，中國正式提出了「內循環」的新戰略。七月二十一日，中央高層召開企業家座談會，首次提出「逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。三十日政治局會議又提出「加快形成以國內大循環為主體……」。時隔僅幾天，政策節奏已從「逐步」改為「加快」。決策層的決心可見一斑。

「國內大循環」引發了相當多人的憂慮。中美關係已經跌入了新的谷底，甚至是建交以來最嚴峻的局面，戰略對抗已經開始發出硬碰硬的錚錚之聲。科技、商業、台灣、香港、軍事，方方面面都在短兵相接。這種情況下，「內循環」強化了公眾的不安全感，中國似乎要重回改革開放前的閉關鎖國，再度走向封閉。

客觀來說，「內循環」只是個對宏觀經濟的彈性調控，是對「擴大內需」的延伸和擴展。改革開放初期，中國依靠「兩頭在外」的出口導向型經濟實現了快速積累。從上世紀末亞洲金融危機時，開始重視內需的重要性。經過○八年經濟危機直至今次的新冠肺炎疫情，擴大內需是中國這些年一直秉持的宏調主軸思路之一。

疫情對全球產業鏈供應鏈造成了深度震盪，各國都在重新思考設計更為安全高效的經濟布局，核心產業本土化是很多國家的共識。中國多年來過度依賴外向型經濟，在外需萎縮的情況下，只能更多地挖掘內需潛力。加之逆全球化浪潮和貿易保護主義的抬升，對發展格局作出適當調整，將「國內大循環」作為主體，是中國的最優選項，也是必須選項，否則經濟熬不過寒冬。而且從「中興事件」到「華為事件」，也刺激了中國技術自主的緊迫感。

所以，「內循環」只是一個經濟策略，本身並無特殊政治光譜。「閉關鎖國」則是政治、經濟、國防、文化等方面都配套的對外戰略。二者不可同日而語。官方也強調要「國內國際雙循環」，如果說要關門搞封閉，那無異於是自廢武功。

但是，真正要重視的是，公眾為何要如此擔憂「內循環」。這種群體心理的形成，是發展大環境的產物。這兩年，最高層曾舉行了兩次企業座談會。一次是一八年的民營企業座談會，一次就是七月二十一日的那次。兩次都有專門用意。前者強調繼續改革，保護民營經濟發展；後者則承諾繼續開放，不會封門發展。

公眾的焦慮恐慌，不是無根由的。幾年來，從一些官員到御用學者，圍繞民企的「新公私合營」、「職工民主管理」等論調，甚囂塵上；黨管一切，向企業派駐工會主席、聯絡員，都讓企業主感到危機。同樣的，當前的中國外交無比強硬，戰狼們四處開火，天天充斥耳畔的就是譴責、炮轟，放眼全球，幾乎發達國家都成為敵人。這種被孤立的局面下，即使鼓吹擴大開放，但事實上跟閉關鎖國有何兩樣？

正在此時，官方恰好重磅推出「內循環」，等於坐實了公眾對於「關起門來過苦日子」的猜測。焉能不心急？能怪老百姓胡思亂想嗎？