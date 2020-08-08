功夫茶：食環做嘢太求其　街市重開點放心

食君之祿，擔君之憂，係天經地義，放諸四海皆準，弊在喺香港，政府部門偏偏反其道而行，成班食塞米唔識解決問題，淨係製造問題，搞到全民一身蟻。

依家抗疫係第一等大事，衞生部門把關不力，食環署幫唔到手不特止，佢哋轄下街市接連爆出確診個案，被揭發衞生差劣。其中最大鑊係紅磡街市及土瓜灣街市，累計廿幾人「中招」染疫，港大專家袁國勇教授到兩個街市視察，懷疑檔販養嘅貓隻可能係播毒元兇，要求食環署人員帶走街市內的貓隻檢驗，但係事隔三日，漁護署竟然話未有在街市發現貓狗等動物，因此未有就相關地方嘅動物進行檢測喎。

喂喂喂，明明記者親眼喺街市內發現好多隻貓，檔販都承認街市內有五隻花貓，漁署睇唔到就當冇，食環側側膊當唔覺，唔怪之得轄下街市長年鼠患嚴重，大大隻貓都視而不見，細粒啲嘅老鼠又點會留意吖？捉唔到鼠貓，冇檢測就冇確診，呢啲同篤數有乜分別？

貓又睇唔到，老鼠又唔捉，食環署話紅磡及土瓜灣街市嘅環境樣本，都對新冠病毒呈陰性，尋日再次清洗及消毒，之後兩個街市同埋附近街道會展開三個月密集式滅鼠行動，所以兩個街市今日可以重開喎，但係為安全計，所有市民要量體溫及使用酒精搓手液潔手後先可以入內，咁大陣仗，係咪保證街市衞生唔播毒先？顧客都未嫌你污糟啦！事實證明，觀塘同深水埗兩個鼠患嚴重街市，食環話徹底消毒，但本報直擊依然係污糟邋遢，大大隻老鼠結伴同遊，你會唔會放心幫襯？

食環咁鬼求其，計功夫茶話齋，唔止街市老鼠橫行，官場都有鼠患。唐代洋州一名刺史，名叫曹鄴，寫過首《官倉鼠》詩：「官倉老鼠大如斗，見人開倉亦不走。健兒無糧百姓飢，誰遣朝朝入君口？」官府糧倉裏的老鼠，肥大到好似量米的斗一樣，見到人都不逃走。守衞邊疆的將士冇糧食，老百姓捱餓，原來糧食都餵畀官倉老鼠。特區薪高糧準，官倉老鼠特別肥大，隻隻肚滿腸肥，走都走唔郁，朝廷點解遲遲唔使派御貓展昭嚟捉，唔通仲嫌餵得佢哋唔夠飽？

食環署官員食飽飯冇屎屙，可憐街市檔販冇生意要捱餓。各區街市紛紛因為疫症停業消毒，最近輪到大埔墟街市中招，人流減半，仲要提早關門做清潔及消毒，雪上加霜，唔使中肺炎，都可能會餓死。高官成日話共度時艱，奸奸聲出自佢哋把口特別難聽，嗱，咪口水多過嗲，唔該食環啲管理層身先士卒，長駐喺街市捉老鼠，畀人影到有老鼠就要扣糧，咁樣市民條氣先至順吖嘛！