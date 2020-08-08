世界視線：取消對華關稅　拜登進退兩難

美國民主黨總統參選人、前副總統拜登日前接受媒體訪問時，聲稱一旦當選，將撤銷對中國的關稅，此言一出，引發廣泛關注，拜登的幕僚急急降溫，強調拜登的意思只是，上任後將「檢討」對中國徵收關稅的政策。

拜登在接受美國全國公共電台（NPR）主持人納瓦羅採訪時，被問到有人認為特朗普對抗中國影響力的觀點很好，他當選後會否繼續對華徵收關稅。對此，拜登斬釘截鐵地表示「不會」，強調美國製造業和農業在貿易戰的影響下已陷入衰退，惡果還是得由納稅人埋單。事實上，自特朗普向中國產品徵收高額關稅後，大豆出口往中國的數量，在二○一八年便大減逾七成，而特氏利用公帑對農民進行的補貼，截至今年一月金額就達到二百八十億美元，相當於軍方用於維護核武器庫的金額。

在拜登的表述中，壓制中國本身並沒有錯，但特朗普用的「笨方法」卻只會自傷己身，特別是單邊主義，將盟友推到自己的對立面，對於壓制中國，只能是事倍功半。事實上，在對華發動貿易戰的同時，特朗普政府也頻頻向加拿大、歐洲和亞洲地區的盟友，揮動貿易保護主義大棒。最新的例子是華府日前宣布，將重新對加拿大鋁材徵收百分之十的關稅，而最諷刺的是，美國、墨西哥新的貿易協定，一個多月前才簽署，想不到墨迹未乾，華府又對盟友「痛下殺手」，加拿大當局已表示將實施反制措施。

特朗普政府將戰線無限延伸，不僅在經濟層面，即使在軍事上，也因為「保護費」收得不足，從德國減少駐軍數目。美國國務卿蓬佩奧最近吹響集結號，呼籲各國團結一致抵抗中國，完全沒有說服力可言。特朗普式的橫衝直撞，客觀上對北京有利，起碼可以利用美國跟盟友之間的分歧，緩解部分壓力。

問題是，不管拜登對特氏的批評有多對，在當今美國民眾「厭中」、「懼中」的氛圍下，任何被對手有機會「抹紅」的動作，均無異於政治自殺，也就難怪拜登無奈跪低，而美國的對華政策，亦被迫在這條「損人不利己」的道路上繼續走下去。