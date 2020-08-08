正論：全民檢測非強制　不湯不水效成疑

爭議多時的全民檢測終於落實。港府公布，三間國家級在港機構將負責為全港市民檢測病毒，費用全免，最快兩星期後展開。誠然，本港疫情嚴峻，政府檢測能力已到極限，要求中央出手可謂應有之義。然而，全民檢測仍有許多問題未解，包括並非強制性，而且沒有居家令等配套配合，加上不少市民逢中必疑，政客逢中必反，在種種條件皆不成熟下，隨時事倍功半，好事也變壞事。

特首林鄭月娥昨日率領官員一同宣布新防疫措施，最矚目的是改建西區中山紀念公園體育館為「火眼實驗室」，由內地支援隊成員協助，並由三間內地在港機構負責全民核酸檢測。此外，當局亦會在亞博館內增設一千張負壓病床，以及在旁邊興建「火神山醫院」等。林鄭強調，全民檢測的目的是找出社區隱形患者，而六十名內地檢測支援隊人員持公務證來港，獲輔助醫療業條件豁免，不用隔離檢疫，同時不能在港從事其他工作；檢測機構不會知道樣本姓名等資料，完成檢測便會在港將樣本銷毀。

的而且確，本港第三波疫情來勢洶洶，至今沒有受控迹象，昨日新增八十九宗確診個案，絕大部分為本地感染，相當一部分源頭未明，證明隱形傳播鏈一直存在。當局早前為較高風險群組共十三點七萬人進行病毒檢測，陽性個案佔五十四人，即每二千五百人便有一人確診，而且涉及各行各業，以此推論，代表社區可能存在一千五百個隱形患者。這些隱形患者一日未被找出，香港要擺脫疫情便是不可能的任務。

事實上，衞生署和醫管局現時日測一萬多個樣本已是極限，沒有中央協助根本無法做到全民皆檢，在抗疫如救火之際，若香港仍汲汲於政治鬥爭，一味逢中必反，畫地為牢，香港全面淪陷便是必然結果。

問題是，理想很豐滿，現實很骨感。儘管林鄭一再重申有關檢測只會在香港進行，「送中」是別有用心的謠言，惟在現實政治環境下，要部分人拋開對內地的成見，可謂緣木求魚。君不見，反對派政客群起反對，抹紅抹黑，部分港人同樣一窩蜂起哄，對「送中」深信不疑。何況以港府民望之低殘，抗疫之失敗，根本無法取信於民。在種種矛盾下，縱然中央有心協助香港抗疫，但要得到全民響應談何容易？

更何況，香港根本無條件進行全民檢測。本港專家早已指出，香港不同內地，內地檢測會分成不同小區進行，小區內的人不能隨意走動，否則未驗完的人四處走一樣可能播毒。

退一步說，病毒一般潛伏期為五日，撇開香港能否在五日內為七百多萬人檢測不談，單是居家令和禁足令欠奉，還談何全民檢測？林鄭亦不諱言檢測為自願性質，沒有禁足令、居家令必然令成效大打折扣，但她卻不反省為何港府難以推行禁令，反而怪責市民出現抗疫疲勞。既然如此，全民檢測到底意義何在？被質疑做騷又是誰之過？

先天已經不足，後天又告失調。今次的全民檢測，市民雖然不用真金白銀付出，港府也強調檢測成本由中央協助及攤分，但至今未有更多細節公布，予人諱莫如深之感；最不堪的是，港府連委託三間私營化驗所為高危群組檢測也錯漏百出，居然多達兩間出現資格問題，一間被揭未獲醫務所認可，另一間疑擅借專家之名推行計劃，最終被飛出全民檢測的化驗所名單，無形中更加深部分市民對內地相關檢測機構的不信任。中港矛盾無風起浪，簡直添煩添亂。

回顧整場抗疫戰，港府表現之差可謂災難性，不但後知後覺，被動應對，甚至開門揖疫，中門大開。本港專家數月前已提醒港府必須提高每日病毒檢測量，港府不聽；傳媒早在第二波大爆發時已敦促港府及早預備，倣效內地廣建方艙醫院，港府當成耳邊風；社會要求港府停止三十三類人士免檢入境安排，港府置之不理。就連全民檢測，也非今日才有聲音提出，偏偏港府拖拖拉拉，猶豫不決，要是早一個月下定決心，香港便早一個月重出生天，何至於今日疫情失控，群組感染爆完又爆？

青山綠水枉自多，華佗無奈小蟲何。香港在無能廢官把持下，別說抗疫一籌莫展，就連對付鼠患也是束手無策，公共衞生一日差於一日，病毒怎麼可能不是有機可乘？廣東省和澳門近日都相繼進一步收緊港人入境安排，足見香港已成人人嫌棄的疫情震央，最怕中央就算有心打救，也是無力回天。

一葉知秋。香港由曾幾何時領先全國的特區，變成今日拖累全國的疫埠，廢官人禍，害人不淺！