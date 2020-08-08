產評：出口反彈難維持　內循環背水一戰

中國內地最先爆發新冠肺炎疫情，亦最先受控。次季內地經濟開始復甦，最新公布的七月份出口數據更遠勝預期。可是，此刻投資者誠然難以樂觀，皆因中美角力正不斷升級，加上隨着全球各地疫情高峰漸過，海外生產逐步復常，外部需求將會減慢，只怕出口增長的形勢難以維持。內地當局亦似乎作了最壞打算，提出以「內循環」國策應對危機。可是長期靠內部塘水滾塘魚，則經濟大局只能求穩定，難復高增長，只怕往後惠港「北水」難繼，對外的「門戶」角色又無可作為，香港經濟尚有何出路？

內地七月份出口以人民幣計價大增逾一成，部分原因是年中以來全球多地疫情反彈，復產受阻，故對進口物資仍有一定的需求，惠及較早復產的內地製造和出口業。

之不過，隨着近期海外疫情轉緩，不少地區都開始恢復生產，再加上近期美元匯率受壓，人民幣轉強，一定程度影響內地出口競爭力。此外，中美角力升級，兩地企業都在觀望事態發展，以防影響兩地的產品進出口，故都放慢相關的生產甚至煞停投資。種種因素影響之下，可以預見未來數月外部需求將會放緩，出口業不無挑戰。

美國正拉攏西方陣營圍堵中國科技和金融業，全力壓制中國的經濟發展，相信在十一月美國總統大選前，打壓力度只會加大。但說到底，外部需求並不控制在內地當局手上，作出反制固然是國家尊嚴，積極做好自己，強化內部需求，確保市場運行暢順，持續推動改革和開放市場，強化周邊地區聯繫，才是重中之重。畢竟十四億人口生計搞得好是需求，搞不好就成重大負擔！

事實上，無論是科技抑或金融領域，中美脫鈎的趨勢鮮明。美國為首的反華陣營能有多大，要看美國的本事，也要看中國是否切實開放市場，讓外資公平安全投資內地。始終國際關係離不開一個「利」字，須保持到一定的對外經貿聯繫，「內循環」才不至於走進關門吃草的掘頭巷。

國際形勢嚴峻，內地經濟不明朗因素增多，香港處於中美夾縫之間，處境更加難堪。過去充當外資進入中國的門戶與橋樑，可如今美國要趕絕中國，中國亦傾向以「內循環」抗美，香港這個「中介人」還能有多大作為？未來得加強與沿岸周邊地區經濟融合，增強「地域化」來補足「國際化」褪色的影響。降級發展固然令人神傷，奈何回歸以來香港的老本有出無入，七百萬人要生存，就得放下身段，思考出路，及早綢繆。