美國在攻擊中興、華為之後，現在是全線攻擊中國的網絡企業，第一步是禁制TikTok（抖音海外版）和微信，方法也是禁止與它們及背後的母公司有任何交易。這是徹底的禁制。

中國的反應如何呢？人家是政府出面攻擊中國企業，中國政府只是遺憾、抗議，看不出對TikTok等有多少實質幫助。或許說中國會後發制人，但從中興、華為的例子，中國政府是袖手旁觀，動口不動手，讓美國等瘋狂堵截圍獵中興、華為。TikTok現時的處境也一樣，其他網絡企業似乎也難以寄望政府伸出援手。或許內地相關的官員也還迷信美式工商管理課程教授的，政府不要干預協助企業，否則便違反市場原則。

可是特朗普政府是拋棄市場原則，隨意擾亂市場競爭。難道是美國可以這樣做，中國政府不敢做？抑或是要標榜中國是資本主義市場原則的最忠誠信徒，不惜割肉支持？

懂一點歷史的話，應該知道西方列強的市場原則只是用來嚇唬如中國一樣的後來者，它們從來都不遵守公平公正的市場競爭。否則的話，何來它們在海外掠奪暴利建立起來的暴富和替代東方崛起呢？

中國之敗在清末是祖宗之法不可改，中體西用的夾生拼造；也應看到蘇聯的瓦解，是迷信歐美的自由主義。今次若敗於特朗普之手，便是迷信從來現實世界都不是這樣的市場原則。

中興、華為、TikTok、微信等代表的是中國的創新與巨大競爭力。從英、美、日開始，創新都是在原有的基礎上進一步轉變，從來都沒有從天上掉下來的。中國後來居上也代表着國際創新的發展大勢，改變原來的產業生態。TikTok在美國市場大成功，正是它超越臉書等美國企業，更適應並改造美國人的習慣，此中並沒有涉及革命性的技術發明，而是符合市場趨勢。特朗普政府對付TikTok，目的是趕盡殺絕，TikTok的母公司何苦與之糾纏哀求，就算撤出美國市場，國際上還有更大的市場空間，東南亞、非洲都是龐大的潛在市場，還有阿拉伯世界和中南美洲。

撤出是破釜沉舟，也是讓美國社會的年輕人反對特朗普政府，中國政府的態度應該要表明捍衞國家利益的決心，一是對美國施加反制；二是在政策上增加對中國本土網絡企業的支持；三是政府協助TikTok等開拓新的市場，推行網絡的一帶一路戰略。

TikTok等涉及的不只是企業利益，而且是國家利益，測試政府有否真正的決心和能力去捍衞。讓微軟收購TikTok，只是另一個比中興更慘敗的結果！