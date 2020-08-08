事實證明，在一國兩制安排下，國家主權和安全與地方高度自治很難避免最終攤牌，此因兩制矛盾存在，社會主義和資本主義之爭存在，誰戰勝誰的問題存在。事實上，在一個統一的國家裏，不論國家制度是資本主義還是社會主義，如果地方實行另一制，那麼這種矛盾和鬥爭就一定會落到國家層面的制度上，波及到中央憲政，演變成對國家制度的挑戰，危害國家主權和安全，鬥爭難免攤牌，一國兩制難以實行，或變成社會主義的「一國一制」，或變成資本主義的「一國一制」，此不以人的意志為轉移，是事物矛盾的發展法則。

同時，一國兩制的內在矛盾和鬥爭是絕對的、無條件的；一段時間的「相安無事」、「表面成功」是相對的、有條件的。回歸二十三年來，香港已經歷了這樣的變化，現正走向攤牌、走向決戰。不過，一國兩制是中南海制訂的，對實現中國統一、對中國的現代化事業、對「垂範」台灣、對「和平解決國際爭端」，據說「開啟了新思路」。因此，北京對其特別偏愛、溺愛，希望它的存活、發展期盡量長一些；故對其內在矛盾和鬥爭估計不足，誤判嚴重，愛理不理，投鼠忌器，一味退讓，以為這樣就能化解矛盾，平息爭鬥。

殊不知，香港資本主義的內在力量，在國際力量特別是美英力量的支持下，對社會主義可不是心慈手軟，他們一開始就對一國兩制嗤之以鼻，認為一國之內社會主義和資本主義根本不能長期和平共處、認為要保住香港的資本主義就必須從憲制上打掉一國的社會主義，他們的鬥爭策略是「逢中必反」、「逢社會主義必反」，他們的「必反」策略通過搞亂香港特區而展開，這些年則發展到要把香港分裂出中國、走向「港獨」的地步。

在這場關乎國家主權、安全的社資鬥爭中，北京心慈手軟、鄉愿無策，反對派則心狠手辣、花樣百出，不怕打爛香港，於是二十三年無數回合下來，誰勝誰敗、誰強誰弱已寫在牆上。這期間，北京也喊過「丟掉幻想，準備鬥爭」，喊過「勇於鬥爭，善於鬥爭」，然而光說不練。