近日網上熱傳一名警員撰寫的一篇文章，描述他偶遇馳援香港的內地醫護人員，便以港式普通話向他們道謝，並問內地醫護為甚麼願意來香港支援，醫護人員回答道：「我是中國人，我在為國家做事，到哪裏都是一樣，縱使有些人不歡迎我們，我們亦會視一切生命為首要，而且香港不是還有你們這些愛國愛港的同胞嗎？我們都做好心理防設準備迎接一切冷言冷語，別的不管，只管自己。」

這番話平平無奇，卻擲地有聲，相對於香港部分醫護人員的傲慢與偏見，有如鴻鵠和燕雀之別。香港爆發第三波新冠肺炎疫情後，醫療系統不勝負荷，中央應港府要求派出醫療團隊支援香港，本是為了救急扶危，結果又被反對派上綱上線，質疑不符合本港法例和專業守則、內地醫護人員無法用英文溝通、港人基因「送中」等等，甚麼奇談怪論都有。最諷刺的是，香港有些醫護經常投訴人手不足，「十個煲七個蓋」，更指公共醫療系統在疫情下隨時崩潰，但當內地醫療團隊支援本港抗疫時，他們反指「本港醫療資源和人手充足，毋須內地支援」，這豈止是自打嘴巴，簡直就是思覺失調。

說穿了，反對派尤其是那班黑心醫護極力阻止內地支援抗疫，除了自私基因作祟，更是因為政治邪毒上腦。他們逢中必反，已到了歇斯底里的地步，市民生命健康根本不在其考慮之內，正如他們叫囂攬炒一樣，是為了摧毀香港，而不是愛護香港。如果有人至今還看不清他們的真面目，未免太愚昧、太可悲。

常說醫者父母心，人道主義本來就不應有地域之分，何況香港是中國特別行政區，中央應港府要求支援抗疫，有何不妥？中國是世界公認抗疫最成功的國家，醫療團隊可遠赴意大利等歐洲國家支援，為何不能來香港？總而言之，既然黃絲們如此害怕送中，還是盡快離開香港吧，美英正等着你們去抗疫。