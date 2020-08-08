連日來都爆出外傭染疫，她們換僱主時會群居在宿舍，幾十人同住，環境擠迫，共用設施，有非常緊密接觸，交叉感染風險極高，令人擔心會產生像新加坡外勞宿舍的爆疫危機。

不單止外傭成為傳播群組，更會把病毒帶進社區，首當其衝是新僱主家庭，最近的個案僱主一家都要檢疫。一般外傭都是照顧老人家及嬰孩小童，這些人對病毒的抵抗力較低，危險性極大。

香港外傭數目驚人，總共接近四十萬，佔人口比例約百分之五。外傭問題是兩面刃，一方面貢獻社會，很多有子女或長者的家庭，都十分需要外傭來照顧，主要是因為香港生活指數高，樓價冠絕全球，單靠夫婦其中一方的收入不足以維持家庭支出。政府從來都缺乏支援，託兒服務匱乏，護老院宿位非常緊張，不少老人家等到死都不能夠住進院舍，所以才造成外傭不可或缺。

由於外傭的功能及重要性，社會其實對她們還是相當包容，幾個公園在假日時聚集大批外傭，市民見怪不怪，似乎是默默認可休憩空間被霸佔，其實是無可奈何，惟有避免去這幾個公園玩耍。可是部分外傭亂拋垃圾，隨地煮食及售賣不明來歷的食物，影響環境衞生。而由於文化差異，工作態度價值觀有別，外傭與僱主之間的爭拗經常發生，僱主涉嫌虐待剝削，又或者外傭作出報復性行為，欠債走佬的新聞屢見不鮮。

由於疫情影響，大批外傭滯留在自己國家，未能來港，很多家庭已經叫苦連天，尤其是學校不能上課，誰留在家裏照顧孩子呢？特區政府從來沒有正視市民需求，完全依賴輸入外傭來解決問題，造成結構性難題。長遠來說，既然收取高地價，要納稅人全家工作供樓，也應該有所回饋，增加託兒以及護老服務，這才是治本的方法，別讓某些國家以為我們要低聲下氣，求他們輸出勞工來這裏賺錢。