美國特朗普政府繼全球動員封殺華為的5G設備，派出國務卿蓬佩奧周遊各國到處游說，甚至恐嚇其他國家，不惜通訊科技落後也務求斷絕華為的5G發展，還跟着動手針對第二個目標，以顧客數據有機會被轉交中國政府，可能危害國家安全為理由，宣布要禁制TikTok短視頻軟件平台在美國的運作，現今再改變限制條件，說TikTok若要繼續在美國的業務，只能賣盤給美國的科技企業，特朗普還明言給微軟四十多天時間談妥收購事宜，而且因為交易是美國政府促成的，政府理所當然要在交易額中收取一筆，作為佣金。蓬佩奧還揚言，將會對其他中國科網企業如中國移動、騰訊、阿里巴巴等下手。

內地網民當然對美國政府的霸道手法極度憤怒，認為美國無所不用其極，此舉實屬巧取豪奪，所用的手法迹近強搶行為，簡直與強盜無異。海外網絡的反應不一，我注意到有關的評論差異極大，除了部分與內地接近的指控外，其他還可以分為兩大類，一是認為內地一向限制外國網絡軟件進入市場，特朗普政府今次的封殺中國硬件軟件行動，只是以牙還牙，追求對等待遇而已；另一是認為特朗普政府對待中國科技企業的手法，完全違背了美國一向宣揚的平等開放市場原則，這次明顯是隨便堆砌一個所謂可能危害國家安全的罪名，把來自中國的競爭對手封殺，這種手段如果成功，日後難免用相同手段排斥其他國家的競爭對手，美國再高唱公平競爭的口號也沒有人肯相信。

我本來也傾向把美國禁制華為、封殺TikTok看作是以牙還牙的對等待遇，但是近日從台灣傳媒讀到李開復的說法，對問題有了改觀。李開復於網絡上發文說，美國強制性短時間內收購TikTok，甚至還要收中間費，是不可思議的。他指出，北京對於想進入內地市場的外國互聯網公司必須符合哪些法律法規，描述得非常清楚，例如需要內地合作夥伴、ICP認證、本地伺服器和內容管制。但美國處理TikTok並沒有提出甚麼條件才能繼續營運，美國對其指控也沒有提出任何證據。

李開復台灣出生，移民美國，在美國接受教育，是資訊科技專才，曾在蘋果、微軟等出任高級管理職位。他一手安排某互聯網搜尋器進軍內地，替其在北京設辦事處，其管理方法曾令內地資訊科技界一新耳目。我十多年前曾因公事去過該公司的北京辦事處，對此有深刻體會。近日因TikTok封殺事件，多讀有關字節跳動的報道，發覺字節跳動的管理方法直追該公司，好像是該公司開放管理的內地版。我認為李開復之言可信。