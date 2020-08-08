一波未平一波又起！街市爆疫還未知伊於胡底，又到更大的疫患炸彈殺埋身，近日先後有兩名居於中介公司宿舍的印傭染疫，並在入住新僱主家中後確診；更大鑊的是，中招「姐姐」不僅在宿舍期間與多名外傭同住，這些同住外傭又已有新僱主，「融入家中」的代價是埋下大量社區傳播鏈，隨時造成疫情幾何級大爆發！

今日的局面可說早就料到。本報個多月前已提出警告，指菲律賓及印尼相繼恢復輸出外傭，未來有過萬名外傭湧港，港府任由外傭入境必然埋下播毒隱患，皆因東南亞國家疫情仍未受控，檢疫及醫療水平較低，即使持有核酸檢測陰性證明亦不代表一定無事。偏偏港府將忠告當成耳邊風，即使輿情洶湧仍不肯負起檢疫責任，一味將皮球拋給僱主和中介公司，頂多要求僱主為外傭租酒店隔離，簡直不負責任。

如今好了，外傭帶病毒入境，一個傳一個，隨時傳到僱主家中；要是僱主不幸染疫，家中有老有嫩，不但有機會搞出人命，病毒隨僱主一家再外傳開去，十傳百，百傳千，後果不堪設想。這是任何稍有常識的人都想到的事，偏偏港府大安旨意，用屁股思考，不是靠害是甚麼？這同豁免三十三類高危人士免檢入境一樣，都是開門揖疫，結果造成第三波大爆發。庸官見到棺材也不流淚，外傭「炸彈」會否令疫情更不可收拾，還用問嗎？

香港淪落到今日的地步，不是天災而是人禍。庸官無能也就罷了，最慘是無知，無知之餘還要剛愎自用，不肯聽人意見。廣東省和澳門進一步收緊港人入境安排，由原來的七十二小時，改為須持廿四小時內有效核酸檢測陰性證明，入境後亦須強制隔離十四日。連粵澳都對香港投下不信任票，只有港府庸官仍自我感覺良好，開口閉口自誇「張弛有道」。別的地方是防疫甚於防川，只有港府中門大開，香港淪陷，第四權早就預示了！