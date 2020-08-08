近月，美國掀起種族維權示威，高呼「黑人的命也是命」。有華人網上評論員見狀，也想打抱不平，便越洋與美國朋友討論，慨嘆黑人何辜，為甚麼至今在美利堅仍要受苛待。

華人評論員講得七情上面，一派「路見不平，拔刀相助」的模樣，美國朋友卻但笑不語，只是默默聽着。待評論員發洩完畢，美國人才淡然的說：「老兄且莫動氣，你知道在咱們美國，最受歧視的是哪一類人嗎？」答曰：「不就是黑人嗎？」對方說：「當然不是，該是中國人才對。」他續說：「在美國，白人與黑人爭執，黑人大多會退讓，回過頭卻找華人發洩。所以黑人搶劫、毆打中國人的事，時有所聞。」

這位美國朋友的意思再明顯不過，就是即使要抱不平，也輪不到華人開腔，在黑人跟前，你們是受害者，自顧尚且不暇，還憑甚麼替他人發聲。

就算有香港人不承認自己是中國人，卻總脫不了一副華人面孔，中國人所受的歧視，你休想幸免。近期，不少人覺得香港的政治氣候改變了，叨唸着要移居西方，以為西方當真是廣大和諧、冤親平等的極樂淨土，那未免太天真。

佛祖釋迦牟尼確實講過極樂世界在西方，但不是指歐、美。佛經之中明言，由此世界到彼世界，要經過「十萬億佛國土」。所謂佛國土，大抵是指太陽系，意思是人們想到達極樂彼岸，必須跨越十萬億個太陽系。那並非人力所能至，乃是心善之人命終後憑業力牽引，才能化生的安樂國度。

現實中的西方世界，人與人之間卻充滿城壑與溝池，在美國生活的華人，擁有的財富雖然不少，但是論社會地位，卻可能是在最底層。不是嗎，黑人在美國可以登上總統寶座，華人卻連當上國會議員也難，地位孰高孰低，難道還不清楚？