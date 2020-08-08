「樹老易空，人老易鬆，科學之道，戒之以空，戒之以鬆，我願一輩子從實以終。」呢首打油詩，據說係數學家華羅庚寫嘅！科學家求實求證，對「空」和「鬆」自然嗤之以鼻！港府抗疫，整體而言，又「空」又「鬆」，咁搞法，唔怪之得染疫群組爆極都有，隱形播毒者愈來愈多，市民連去街市買條魚都擔驚受怕！

街市爆完依家就驚外傭宿舍爆疫！外傭一再中招，反映佢哋一大班姐姐困居職業介紹所嘅宿舍，咁多人聚居於一個細單位，有啲甚至煮食都喺碌架床位度，又共用廁所，講真，「唔同日子有唔同需要」，「媽媽的姐姐」若然十個八個一起來探訪，大家有可能又要爭廁所，總之衞生環境點都係難以令人放心！

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指宿舍擠迫，擔心出現大爆發，政府日前補鑊，宣布為宿舍外傭提供病毒檢測及派口罩！亡羊補牢，即使嚟唔切，亦提醒僱主要讓姐姐「融入家中」前，要先做妥檢疫同隔離措施，以免全家中招至懊悔太遲！依家邊間僱傭中心介紹嘅姐姐，額頭鑿個「安」或「誠」字，你都唔敢輕易相信喇！

群組爆發一鑊接一鑊，除咗安老院、酒樓、的士、街市、外傭宿舍等，又有培訓課程不受禁聚令所限，本報發現有唔少機構舉行數十人以上嘅課程，包括平安卡、電工牌等，仲列明天天開班。有學員透露，有機構安排多達六十人喺兩間狹窄課室上堂，座位之間冇任何間隔，各人雖然有戴口罩，但長時間上課恐增感染風險。

冇靈魂政府防疫抗疫漏洞處處，第三波疫情爆發逾月，確診個案仍然每日近百，死亡人數直線上升，社區也愈爆愈多，政府才宣布擴大檢測多個重災區，疫情爆到阿爸都唔認得阿媽，先嚟填窿補洞，有用嗎？亞博館三百床位冇人瞓，卻有確診者等十五日仍未入院，庸官嘅所謂「張弛有道」點玩法？