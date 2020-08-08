美國長時間在南海搞所謂海洋自由區域，帶同附庸國在區內演練及戰艦巡邏，目的是要阻嚇北京在南海體現所擁有的主權，更害怕北京藉該海域發展更強大的海軍力量，但南海地區海域發展基本上獲得菲律賓及越南等國家認同，以盡量減少紛爭、共同開發為大前提，美軍強要進入南海，指稱維護區域和平穩定，道理說不通。

美國在南海建立軍事勢力，主要是要告訴世界，只有美國才能左右中國的軍事力量發展，這樣才凸顯美國是世界警察，當然是霸權主義的體現。

插手南海的美國原來是沒有國際法律基礎，因該國並未在國內通過《聯合國海洋法公約》，即是沒有權利或義務，更不應在海洋法公約以外有任何軍事行動。可是美軍壓境，任何不屬於美國的海域，所屬國家也只能噤若寒蟬，提供了方便就算，做法無疑助長美國的霸權。

國際海洋法法庭預計在八月下旬或九月初進行選舉，選出七名任期九年的法官，北京有意派出代表參選。消息一出，美國又打對台，在本身沒有投票權之下，揚言會阻止北京的代表當選，打出的論調，當然離不開藉南海主權去攻擊北京，說要敦促所有參與選舉的國家仔細評估中國候選人的資格，批評中國在南海的行為，指如果由中國代表擔任這個法庭的法官，會妨礙國際海洋法，這論點只能用嗤之以鼻去回應。

與美國何干是第一項回擊，不在其位那又如何謀其政？沒有投票權卻說三道四，簡直是笑話。況且自一九九六年起，國際海洋法法庭曾有三名中國法官任職，其公平裁決獲各國接納。必須明白，這個法庭由來自世界各國二十一位法官組成，一位代表怎能影響團隊的公平性？即使獲各法官互選為庭長，也只是負責程序，無法左右法官團隊的法理考據，美國連這麼小的事也高調反對，當然是害怕海洋法法庭研訊美軍進駐南海是否合法吧。