前天的《香港抗疫 內戰內行外戰外行》一文，點出香港特區有甚麼特產特別多，就是漢奸走狗賣國賊和特務多。不認不認還須認，認識了，看清了，生活在這裏的人頭腦便更清醒，增強抗騙力，內地或外地到這裏的人便可增自我保護的能力。而彈丸之地雲集的美、英特務之多，也是世界首屈一指。

筆者早在上屆政府第一份施政報告的辯論中，便在立法會大會上公開指出「港獨」的威脅，告誡政府和市民「港獨的幽靈正在香港上空徘徊」。八年來，香港經歷非法佔中、政改觸礁、立會拉布、旺角暴亂、修《逃犯條例》變「反送中」、持續一年多的黑色暴亂、區議會選舉變天、新冠肺炎疫症肆虐、立法會選舉押後等重大社會動盪，尤其是重創香港政治經濟和民生的黑色暴亂，「港獨」分裂勢力的幽靈已成功鬼上身，依附港人的實體進行繁殖發展和裂變，甚至以各種形式或組織打入建制架構，公然以明「獨」及暗「獨」選入區議會，奪得香港區議會的控制權，便是香港天下大亂的標誌。

八年香港的不斷沉淪已付出沉重的社會代價，反證了當時主管香港執權柄者沒有重視筆者的忠告，而建制陣營又覺得提防「港獨」是杞人憂天，沒有積極防微杜漸、築牢堤圍、加強教育、遏止「港獨」、消除內患。本屆政府更進一步推行投降妥協的綏靖主義路線搞「大和解」，庇奸護惡，無原則退讓，自毀法治長城，更亂上加亂。許多有實權的單位和架構被亂中奪權，又或在黑暴威嚇之下噤聲，令管治一片狼藉。黑雲壓城，管治已瀕臨司法和執法崩潰及失控的懸崖邊緣，中央政府才被迫出手，在香港旦夕危難之間，果斷推出《港區國安法》。八年大亂之下，豈不出賣國叛港的大奸大惡？豈不出向外國勢力投懷送抱的跳樑小丑？豈不出忘祖忘宗的「帶路黨」？

去年在反修例變「反送中」，黑色暴亂猖狂叫囂「光復香港，時代革命」，鏹水彈、汽油彈、磚石齊飛的瘋狂「裝修」堵路嚴重時刻，中共中央政法委就先後把香港罪魁的現代版漢奸黎智英、李柱銘、陳方安生、何俊仁和新生代漢奸黃之鋒、羅冠聰、周永康等人禍國賣港的罪行全國公示。試問香港開埠以來，有過這麼多國家點名的新老兩代漢奸走狗賣國賊嗎？

前立法會議員馮檢基近期在一個網媒訪問節目上，就以過來人的身份和親身見證的經歷，踢爆泛民政黨和議員自二○○五年開始便在每次特區政府提出政制改革之前，總是先赴美求教求助，選擇走一條親美的投降政治路線，最終走上不歸路，做美國的傀儡代理人。

馮檢基的點破，便可以解釋泛民各大政黨和組織為甚麼長期得到源源不絕的大水喉「射住」，便可以明白黎智英四千多萬元政治黑金的押注是無寶不落，就可以看清佔中前泛民陣營於奧斯陸舉辦培訓營的企圖，就可看穿台灣當局為何不惜在人財物大力支撐黑暴的動機了。日前公民黨主席梁家傑和黨魁楊岳橋被踢爆密會美國駐港澳總領事史墨客，更進一步印證馮檢基的揭露並非虛言。「港獨」幽靈在港已鬼上身了。