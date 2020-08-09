世界視線：連任寄望於疫苗　特朗普無牌可打

美國新冠肺炎疫情仍未受控，總統特朗普受訪時表示，疫苗有可能在十一月三日總統大選投票日前面世，甚至可能更早。眾所周知，特朗普的選情正大幅落後民主黨對手、前副總統拜登，儘管特氏「此地無銀三百両」，強調疫苗若真的在投票日前面世，的確對他的選情有幫助，但他之所以積極推動疫苗研究進度，並非為了個人政治得益，而只是為「拯救更多民眾的生命」。

任何政客都可以說出上述這番話，唯獨宣之於特朗普之口，卻毫無可信度。就在特氏吹噓疫苗快要面世的同時，負責相關研發工作的首席科學家斯拉維即意有所指地說，疫苗何時推出，數據將決定一切，事實將決定一切，如果他因為政治原因，被迫不恰當地加速研製進度，他將毫不猶豫「立即辭職」。除了斯拉維，負責為疫苗把關的食品及藥物管理局也表達了類似的觀點，強調候選的新冠肺炎疫苗將根據既定的法律和監管標準進行審查。

科研及監管機構異口同聲打定「預防針」，警惕特朗普將疫苗政治化，絕非無的放矢。早前有報道指，特氏曾試圖向疾病控制及預防中心施壓，修改新冠病毒感染致死人數的統計方法，剔除在還未確診前就死亡的疑似病例，以及並非直接因新冠肺炎而死亡的病例。

事實證明，對於特朗普來說，疫情就像一盤生意，死亡人數就像「業績」那樣，分別在於死亡人數直接影響其連任機會而已。明乎此，就知道為甚麼特朗普一方面「鼓足幹勁」，爭取疫苗早日面世，另一方面卻對增加病毒檢測數目以至增強病毒追蹤，持消極甚至否定態度，那是因為前者有助降低死亡人數，後者則令數字上升，「令他難看」。最諷刺的是，特朗普鼓勵學校如期復課，但實情是其幼子巴倫就讀的學校仍維持遙距教學，卻未見特氏發一言。

即使疫苗如期在投票日前面世，但基於外界對特朗普的高度不信任，很可能會質疑它是否政治施壓下的產物。須知美國國內本來就有很多家長質疑疫苗的可靠性，特朗普背書的疫苗，公信力只有更低。