正論：抗疫無能鑄大錯　亡羊補牢出招遲

港府庸碌無能並非今日的事，惟現屆政府不僅庸碌無能，復剛愎自用，在抗疫生死關頭，如此施政便容易鑄成大錯。港大專家袁國勇罕有狂轟港府，指本港第三波疫情大爆發，源於當局的免檢入境安排及過早放寬禁聚令，形容是「很大錯誤」。香港淪為疫埠，港府錯完又錯絕對是罪魁禍首。

儘管本港單日確診個案有回落趨勢，昨日新增六十九宗，為兩個多星期以來最少，但仍然高於第二波爆發時的單日確診數字，反映疫情仍未受控，隨時可能反彈，絕對不能掉以輕心。道理人人都懂，可惜不是人人做到，即使禁聚令一再收緊，很多市民似乎都難以回到二、三月高度戒備的狀態，以致群組感染爆完又爆。林鄭歸咎於市民出現「抗疫疲勞」，並以此為藉口，認為難以推出禁足令配合全民檢測，擺出無可奈何狀。問題是，一句「抗疫疲勞」是否就能將責任推得一乾二淨？

袁國勇作為港府抗疫專家顧問一員，對疫情失控是否沒有角色不好說，但可以肯定的是，以林鄭為首的港府，一直以來都沒有全盤接受專家建議。單是全民檢測，專家半年前已經提出，港府不但置若罔聞，就連提高每日病毒檢測量都大歎慢板，實驗室和人手一直沒有增加，僥倖捱過第一、二波疫情便大安旨意，毫無準備，結果第三波疫情來襲即倒瀉籮蟹，連確診患者都要在家等候多日才能入院，造成病毒在社區進一步擴散。袁國勇批評政府六月便放寬禁聚令是錯誤做法，向市民釋出錯誤訊息，反映政府對病毒認知不足，顯然不是無的放矢。

再說，本港群組感染愈來愈多，紅磡街市及土瓜灣街市更是當中的重災區，袁國勇曾到上述地點視察，但發現現場早已清洗，難以採樣追查。食環署即時清洗街市，但街市長期藏污納垢，老鼠為患，明顯是病毒一發不可收拾的助燃劑，亡羊補牢實在已經太遲。兩個街市昨日重開，本報記者竟然立即發現鼠蹤，蟑螂亂竄更不在話下，可見食環署的所謂大清洗，根本是一場防疫公關騷。雖然有人在入口處為買餸的市民量體溫，但沒有提供酒精搓手液，顯見防疫仍十分敷衍。本報多次提醒，一旦新冠肺炎與大鼠戊肝雙疫拍門甚至變種，屆時肯定死得人多，港府何時才肯吸取教訓？

一之謂甚，其可再乎。由年初疫情初起，港府中門大開；到第二波疫情爆個不休，港府依然漫不經心；直到現在第三波疫情吃緊，港府還是偏聽偏信，自把自為，試問抗疫一錯再錯，即使中央出手又救得了多少？單是准許三十三類人士豁免檢疫入境，已證明是觸發今波疫情的元兇，無奈港府口頭說收緊免檢安排，卻始終不肯完全禁止高危人士來港，加上全民檢測非強制性，不湯不水，要完全揪出隱形患者、阻截病毒傳播談何容易！

尤其是港府軟弱可欺，連讓內地醫務人員來港協助抗疫都諸多顧忌，生怕開罪反中亂港政客似的。在無能庸官把持下，這一劫到底伊於胡底，真是天曉得。