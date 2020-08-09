神州觀察：舉報泥頭車捱斬　官黑勾結釀惡果

全國各行各業都在掃黑除惡，當中有一個行業更是公認的容易形成黑社會聚集之所，便是傾倒建築垃圾廢料環節，只因當中所涉經濟利益巨大，故相關違法犯罪現象十分猖獗，政府加強打擊責無旁貸。惟內地社會向有政商合流、官黑勾結等傳統，相關罪惡難以遏止，更會為了利益肆無忌憚地傷害百姓，破壞生態環境。

湖南邵陽某村一名女子早前致電村幹部和城管局轄下渣土辦，舉報有泥頭車將建築垃圾偷運至村中傾倒，誰知剛舉報完不久，就遭人闖入家中揮刀亂斬，兇徒更連其年邁父母及兩歲幼子亦不放過，致使他們分受不同程度刀傷。所幸一家四口性命得保，惟對此飛來橫禍驚懼不已，雖有在住所外安裝閉路電視鏡頭防範，卻未必能確保從此太平。

事後逞兇男子已被逮捕，並證實是傷者鄰居，當地宣傳部門則稱事緣鄰里糾紛，表示雙方積怨已久，悲劇是倒垃圾引發；惟被斬者一家否認雙方結怨之說，並懷疑兇徒是受人指使犯案，當地村民亦認為事件背後另有主謀。另有知情者透露，因泥頭車司機此前向兇徒繳納「保護費」，遭舉報後自然要找對方擺平事件，故而有人下狠手以圖報復舉報人。

由此案亦牽扯出諸多複雜的疑問來。首先是泥頭車傾倒垃圾問題，據當地村民反映，相關亂象存在已久，且屢遭舉報，卻仍能相安無事，村中池塘、空地建築垃圾愈堆愈多，已嚴重影響到村民的正常生活及健康衞生，說明相關監管部門出現了集體缺位問題。其次是收「保護費」現象的背後，極有可能涉及黑惡團夥犯罪，畢竟單憑一人之力很難做到，村民懷疑斬人者受了別人指使，不是沒有道理，也許他們一直都知道當地存在涉黑惡團夥，只是官方不予承認而已。

更可怕的地方還在於，舉報人的訊息很快就被洩露出去，並且遭到「定點報復」，如此「快準狠」的背後究竟是誰在作惡？類似情形過往並不鮮見，像公安部早前在打擊長江流域非法採沙行動中，就曾揭發有犯罪集團以金錢收買港航、水政部門官員，向其通風報信，令舉報人受到報復；浙江杭州警方亦曾搗破一個長期盤據當地的涉黑惡犯罪團夥，暴力插手建築垃圾清運等行業，行賄拉攏國家工作人員充當「保護傘」，為非作歹，欺壓民眾，給地方經濟社會生活秩序和政治生態造成嚴重破壞。

黑龍江哈爾濱市交通系統早前爆出的腐敗窩案或許更能說明問題，泥頭車滿載垃圾橫衝直撞卻不受罰，因為背後有一百多個保護傘撐腰，形成「以惡經商、以商養官、以官護惡」的利益鏈，這種現象更普遍存在於內地社會，遺禍深遠。