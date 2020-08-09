功夫茶：司底驊應聲中箭　受美制裁夫頭痕

一個人行得正 ，企得正，正所謂「知己者不怨人，知命者不怨天」。嗱，美國財政部宣布制裁十一名中港官員，榜上有名嘅警務處處長鄧炳強直言冇有怕：外國人對我嘅制裁，對我來說毫無意義，我會繼續專心做好維護國家及香港安全嘅工作！一哥真不愧為帶勇之男子漢也！

之但係，講就易，真正做到「嗤之以鼻」嘅有幾人！呢，同樣被美國佬列入制裁名單嘅律政司司長鄭若驊，一定唔會咁口響，功夫茶大早批死佢係歪嘴吹喇叭，不知司法公正為何物，上任以來一直醜聞纏身，民望長期跌趴街，被嘲為「避政司司長」，唔單止做唔掂自己份工，仲搞到眾叛親離，下屬一個接一個排住隊跳船！

好嘞，依家被制裁，司底驊頂多用七斤麵粉調三斤漿糊，糊裏糊塗又裝傻反吓白眼，扮到為國捐軀死而無憾咁款！講就易咯，佢老公潘樂陶肯定頭痕！事關被制裁人士喺美國嘅資產及利益，不論係直接及間接持有、持有百分之五十或以上，一律遭到凍結。司底驊及丈夫持有安樂工程逾百分之六十三股份，相信已成為受美國制裁嘅公司。

好衰唔衰，安樂工程今年三月先完成收購美國紐約市升降機公司百分之五十一股份，涉款近三億元，喺制裁大棒下，好大可能無法在美經營，見財化水！明明老婆曾經係潘生「成功背後嘅女人」，唔知家陣會否變成剛過賞味期限嘅雞肋？或者怨恨佢兩句：明知能不稱位，大早退下來專心做我女人，研究吓男人想食嘅一百道菜，就唔會有今日啦！

其實，潘樂陶旗下嘅安樂工程一向是非多多，同司底驊嘅衰嘢絕對有得揮！最近承接嘅污水廠工程被投訴流糞水；再早啲有水務署疑未經招標就批出一點三億元工程合約予安樂及其聯營公司；去年又涉「圍標」遭到競委會調查，一度需要停牌，今年四月卻照獲渠務署批出兩項共涉逾一千七百萬元嘅工程合約。

阿哥，司底驊就醜聞纏身，佢老公就是非不斷，唔通醜聞加是非係絕配？最離奇係，即使兩公婆遭非議之處數之不盡，偏偏一直財源滾滾，獲政府厚愛，巨額工程批完又批，內情不單純啊！有立法會議員甚至形容「政府墮落得好緊要」！功夫茶認為廉政公署好應該介入調查，以釋公眾疑慮。

魯迅講過，小人即小過乎，當早排絕，無令為後患！今林鄭攬住司底驊當寶，大有「疑人不用，用人不疑」嘅氣度，之不過一本通書睇到老會撞板，疫情下你試吓「用人不疑」讓「姐姐」融入家中，分分鐘搞到你冚家賴嘢！依家司底驊「不疑」咁融入管治班子，就搞到你林鄭一褲都係，睇你點一笑置之！