在電腦時代開始，美國始終控制着整個價值鏈，即使把大部分工序外發加工，在台灣等地讓加工的企業從OEM單純加工至ODM代工設計，電腦系統的生產重心轉移至東亞，美國仍然主宰着整個電腦產業，靠的是Wintelism的壟斷體制，亦即是Intel的中央處理器（半導體）控制了硬件的標準和開發步伐，微軟的視窗作業系統（Windows）掌握軟件開發的標準，不與它的系統認可，軟件便難以獲市場接受。Wintelism的控制首先是技術，其次是標準，再次是市場，三合一形成沒有哪一國的企業可以突圍而出，也因此使他們從壟斷中取得暴利，加快技術進步、標準更新，打敗任何新舊的市場競爭者。

但是，當智能手機普及，半導體的發展進而使任何工具都可以有電腦運作的能力，卻同時擺脫個人電腦的運作模式與標準。Wintelism在個人電腦式微、技術進展的雙重打擊下，雖然維持對個人電腦產業的控制，但勢力大不如前，走進沒落。

而當前的網絡世界裏，個人電腦參與的比例低，智能手機變成主導。物聯網的發展，更使智能手機處於網絡世界的中樞地位，電訊技術的升級換代變成網絡系統轉變的推動力量。智能手機代替了個人電腦，成為技術與市場乃至社會變化的帶動者，但電訊技術並沒有產生如Wintelism式的壟斷。正因如此，中國的電訊技術可以迅速趕上並爭取到5G的領導地位。

現時網絡世界說是FAGA主領潮流，臉書、亞馬遜、谷歌和蘋果都是美國企業，均是集中消費性電子市場，技術、標準都不成為對其他企業的控制，市場壟斷來源自市場競爭的先發優勢，也並不能控制消費者行為和市場演變趨勢。它們的勢力集中於英美的發達國家市場，偏於英美，不及其他非英語國家和發展中國家。在後者的網絡經濟擴展時，它們的市場優先地位便被衝擊，節節敗退。網絡消費市場仍然是群雄逐鹿，發展中國家的市場日益擴大，取代英美市場。中國或其他國家的網絡公司以更佳的創意、更新的技術、更低廉的成本取勝，且如TikTok進佔美國市場。正是由於美國企業不敵，美國政府要禁制中國應用程式，閉關自守，也試圖以技術專利打擊中國企業。

不過，網絡世界正處於大轉變時代，消費應用程式可以層出不窮，新的手機為主的技術也不斷出現。中國網絡企業在美國以外還是海闊天空，例如華為的鴻蒙作業系統，連接各種電子用具，而且是採開放源碼模式，與美國的技術壟斷模式不同，發展機會更大。