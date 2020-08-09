美國利用香港打擊中國有兩大方面，一是在政治上把香港變成「反共基地」或「分裂基地」，和平演變中國，把香港從中國切割出去，成為美國的附屬地。二是在經貿特別是在金融方面上下其手，衝擊和破壞中國的國際金融，阻止人民幣國際化，切斷中國融入世界經濟。這些就是老美在香港擺開戰場的兩大殺招。

對老美而言，政治上的殺招，無論怎麼打，打成甚麼樣子，它都不會吃虧，不用付出多少代價，北京的譴責和反擊傷不到它。因此，這些年老美是無所顧忌，明裏暗裏的支持香港反對派從事各種反中亂港活動。

對此，北京當然很不爽，也表示過「不滿」和「反對」，但是不痛不癢。多年來的「理論認知」和習慣，北京似乎是早就料到從老美的本性出發，不論回歸前後，都要利用香港「搞搞震」的。更何況「一國兩制、港人治港、高度自治」的設計給他們留下了巨大的活動空間，老美定會「充分利用」。

直到發生反修例風波暴亂，反中亂港勢力要顏色革命，要全面奪權，要分裂國家，要實現「港獨」，要把「一國兩制」徹底顛覆，國家主權和安全會遭到根本破壞，朝廷才覺事態嚴重，遂強硬起來，制訂《港區國安法》撥亂反正。而老美更是跋扈霸道，連續拋出多項「法案」制裁香港和中國，企圖一舉逼北京退讓，把老美和西方經營多年的反共橋頭堡再做實做大。

然而，這樣的算盤打不響了，別看北京軟了很久，放任了很久，撒手不管了很久，惟一旦硬起來，一旦認真起來，一旦忍無可忍，反擊起來，那就是要見真章的。

毛皇帝說過，世界上的事情最怕認真，共產黨就最講認真。老美惹毛了北京，共產黨一旦反擊就最講認真，結果最倒楣的自然是老美的代理人——香港反對派也。只是老美要在香港金融下毒手搞破壞，則要好好認真想想，這不同搞政治，是雙刃刀，對老美自身的影響和傷害不輕也。