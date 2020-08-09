有些崇洋者曾經揚言，只要有完善的民主制度，傻瓜當總統也沒有問題。按照這種說法，美式民主大概就是他們所吹噓的完善制度吧？難怪選出特朗普這種貨色。特氏最大貢獻就是將美式民主變成美式愚蠢，在其帶領和影響之下，美國政壇乃至整個社會愈來愈愚昧、偏執、狂躁。只要看看白宮政客天天罵中國，彷彿一天不罵就過不了日子似的，就知道老美是多麼的幼稚和無聊。

西方長期掌握國際話語權，將世界分成民主和專制兩種制度，民主代表自由、繁榮、富強，專制則代表封閉、愚昧、落後。凡是跟西方走的就是民主，不跟西方走的就是專制。這種二元對立思維過去之所以沒有受到太多質疑，一來因為話語權在西方手裏，二來因為西方經濟確實比較發達。然而時移世易，隨着中國不斷崛起，許多方面後來居上，西方再以民主和專制來界定先進和落後，已經無法自圓其說。

舉個例子。有位西方太空人曾展示一張冷戰時期從外太空拍攝的德國首都柏林的照片，明亮的部分是西柏林，暗淡的部分是東柏林，以此證明一邊是自由繁榮，一邊是封閉落後。但今天這一套顯然說不通了，因為中國任何一個二三線城市的燈光都比西方國家明亮得多、璀璨得多。也正因如此，老美才會焦慮不安，才會不擇手段打壓中國，看似自大，實是自卑。

事實證明，美式民主並非某些人吹噓的那麼美好，傻瓜當總統更不是沒有問題。君不見，新冠肺炎疫情已導致美國五百多萬人感染、逾十六萬人死亡，不正是傻瓜惹的禍嗎？換作是其他國家哪怕是「專制」國家，這樣的領導人即使不引咎辭職，也早就被轟下台了。唯獨在美國，不管疫情多麼嚴重，不管死了多少人，傻瓜依然毫無愧色地穩坐釣魚船，更自稱「抗疫勝利」，這除了證明美國政客臉皮夠厚，也證明美式民主淪為徹頭徹尾的美式愚蠢。