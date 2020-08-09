新冠肺炎爆個不停，雖然每日個案回落至雙位數，但問題是病毒無孔不入，蔓延到各個角落，而且源頭不明，市民日常生活大受影響，就算不去社交，但也要買餸煮飯，可是街市也成為疫區，紅磡街市及土瓜灣街市累計超過廿人染疫，專家懷疑檔販飼養的貓隻可能是播毒元兇，要求食環署人員檢驗街市內的貓隻，連檔販也承認街市內有五隻花貓，但隔了數日，漁護署竟稱未有在街市發現貓狗。

甚麼樣的土壤就會長出甚麼花朵。特區末世，妖魔鬼怪當道，奇形怪狀的物體都可以上位，就如周星馳某句電影對白：「呢啲就係官喎，呸！」《史記‧李斯列傳》有句名言：「人之賢不肖譬如鼠矣，在所自處耳！」李斯年輕時做管理倉庫的小吏，發現倉庫裏的老鼠，一隻隻都肥碩及毛皮油亮，廁所裏的老鼠則枯瘦如柴。李斯感嘆不同的環境下就會出現不同的人，自己要尋找適合的發展環境，實現理想抱負，所以他努力發憤，誓要出人頭地，後來飛黃騰達，成為名留後世的政治家。

這句話的典故本來是勵志故事，但用來形容特區官僚墮落卻也貼切不過。上樑不正下樑歪，高官醜聞不絕，甚至鋃鐺入獄，所謂問責制，其實是卸責制，近來政府錯漏百出，有見官員因此而丟職嗎？連道歉也不說半句，玩語言偽術，明明表現差勁惡劣卻以一句「不理想」便蒙混過關。下級有樣學樣，食環署便是出名多偷懶「蛇王」，傳媒也不知直擊踢爆幾多次，捉老鼠效率奇低，反而平時給人「捉蛇」斷正頻率更高。現在專家要他們驗貓狗，把責任交給漁護署，自己便置身事外，這些便是特區官場養肥的鼠官。

紅磡街市及土瓜灣街市進行大清洗後，昨日重開，顧客冒險來購物後，急急腳走人，檔販生意大跌一半，食環署官員出糧卻不會少一塊錢，也懶得理你了。