香港的新冠肺炎疫情加劇，源頭不明的社區感染頻頻出現，好幾個護理安老院都出現多人確診，老人家受到感染後容易觸發長期病症，特別危險。香港最新確診人數已超過四千，死亡人數逾四十人。另外，叫人頭痛的是醫院床位和人員缺乏，確診後病人要留在家中等候床位幾天，才能安排入院，這些患者的家人並無隔離，繼續在社區生活，難怪近來出現這麼多源頭不明的社區感染案例，原因是隱形帶菌者在社區內活動，擴大了病毒傳播。從近日頻頻出現與街市群組有關的確診，可見傳播已不可能阻截。

特首與各司局級官員見記者，也只是粗略解釋將進行自願性全民檢測，但甚多細節未見清楚說明。其實縱使本港的醫療團體不住否認，他們已經不足以應付疫情，故特區政府才向中央政府求助，請求派員協助擴大檢測，及興建臨時醫院等，應付本港緊急需要。為何求助消息公布後，遲遲未見行動？會否是特區政府與醫護界的角力未完？例如明明本港缺乏足夠人手和實驗室擴大測試，醫療業界依然糾纏深喉唾液測試與鼻咽和咽喉拭子樣本哪種測試更可靠？應派出醫療人員採樣還是自行採集樣本？是否應進行強制性全民檢測？測試化驗所及工作人員是否辦好正式登記手續，人員是否通過發牌規定？至於如何借助內地醫療人員快速興建臨時設施，並在香港醫護人手不足以應付的情況下，如何協助臨時設施運作等問題，仍然未見宣布最新進展。

單靠本港醫療力量當然沒有能力作全民檢測，檢測試劑成本偏高，但現今得到中央協助，有人員有試劑，為何不索性宣布進行強制性全民檢測？化驗所專家的資格問題其實很容易解決，全民防疫遏止病毒傳播是緊急事項，刻不容緩，特區政府大可為支援人員簽發臨時執照，特別豁免，支援人員便可以立即工作。反正是臨時性質，不會與本地業界爭飯碗，足以解決本港專業團體的疑慮。至於自行採集鼻咽和咽喉拭子是否有效，內地已推行半年，有足夠經驗，證明有效，香港大可倣效。

有人對檢測公司背景有懷疑，拒絕接受檢測。解決這個問題，只要把全民自願檢測改為強制性檢測便成了，不信賴內地機構的人，可以自己找其他醫療機構檢測，費用自付，然後把檢測結果交給有關部門作記錄便可。有人可能擔心全民檢測將出現大量確診案例，現今的醫療設施和人手應付不來。這點正好是中央支援的第二部分，靠的是盡速建立臨時設施，再加上支援的醫療人員，內地對此有豐富經驗，應該有能力解決。