擾攘多時的全民檢測終於落實，由中央派員協助，並由三間內地在港機構負責核酸檢測，據悉可以日檢五十萬個樣本。對比現時只靠衞生署及醫管局日測一萬多個樣本，效率無疑提高許多，問題是，全民檢測為自願性質，非強制性，而且沒有禁足令配合，驗完的人不等於以後不受感染，不肯驗的人若帶有病毒，一樣無人知曉，根本無法完全揪出隱形患者，更無法阻截病毒擴散。

林鄭也承認沒有禁足令將令全民檢測的成效大打折扣，惟明知如此卻依然無計可施，難怪被質疑全民檢測有姿勢無實際，是中央「統戰」香港的手段而已。尤其是反中亂港大有市場，政客和黑媒日吹夜吹內地收集港人DNA樣本有「送中」陰謀，有些市民也不想想是否合理便一窩蜂起哄盲反。筆者認識不少朋友，皆揚言不會接受全民檢測，當知中央今次的善意舉動，結果難盡如人意。

其實，如果你問那些開口閉口「送中」的政客或所謂醫護人員，到底港人DNA「送中」對中央有甚麼好處，相信他們也說不出究竟，難道中央要港人DNA做複製人嗎？還是用來布置兇案現場屈打成招？想一想也知荒天大謬。

饒是如此，部分港人卻對這些天方夜譚深信不疑，這固然是出於逢中必反的思維作祟，但港府表現無能，一直無法取信於民，令中港人心愈走愈遠，顯然也是主因。儘管林鄭一再強調「送中」是居心叵測的謠言，但除此以外又有甚麼實際行動攻破謠言呢？單是全民檢測由誰人埋單已語焉不詳，只說中央會攤分，到底有甚麼難言之隱不能開誠布公？謠言可以有多大殺傷力，去年的反修例黑暴已是明證，教訓還不深刻嗎？

近日確診個案有回落迹象，但是群組爆發依然未受控，最令人擔心的是外傭儼然成為播毒炸彈。有指菲律賓開出的核酸檢測陰性證明有造假情況，港府一日中門大開，要遏止病毒談何容易。